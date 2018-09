Povestea neștiută a cerșetoarei care a devenit vedetă peste noapte

Cunoscută după numele de „scenă” Cerasela de la Leordeni, o tânără de 31 de ani a înnebunit toată România. (VEZI SI: Cum poti castiga 10.000$ lunar) Femeia este auzită în mai multe orașe din țară, de ani de zile, mai ales duminica, fredonând cântece religioase. Ea cerșește pe la parterul blocurilor din București și din alte orașe din țară, spunându-și povestea tristă. Tânăra a fost recent descoperită de un artist aflat la început de drum și lansată spre scenele mari.

Argeșeanca Cerasela primește bani după ce le spune trecătorilor și celor care stau la balcoane că, de Crăciun, în 2016, a suferit un accident, din care unchiul său nu a scăpat cu viață.

Povestea femeii pare una impresionantă. „Am avut un accident și am o cicatrice pe picior, am tijă în picior. De aia strâng și eu bani, să mă ajute lumea", spunea Cerasela anul trecut, arătând spre piciorul ei stâng, declarat bolnav.

Cerșetoarea cântăreață a fost văzută și recunoscută de oameni din București, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Oradea și Târgoviște care au spus că au auzit-o cântând în orașele lor.

Deși a fost filmată de mai mulți oameni cu suflet, Cerasela a devenit vedetă abia după ce l-a impresionat pe Chriss Casper, un tânăr artist român care a ales să o includă într-un album muzical special. Acesta a înregistrat-o și i-a pus vocea ca refren pe una din piesele sale, „My Roots”, lansată proaspăt, la finalul lunii august.

Piesa face parte de pe cel de-al doilea album semnat de cântărețul și producătorul Chriss Casper, denumit „Industry Flow” și care va conține 10 piese, care vor beneficia fiecare de câte un video. Al treilea album al lui Casper va apărea imediat după lansarea celui de mai sus. (NU RATA, AICI: UN BĂIMĂREAN CÂŞTIGĂ BANI DIN „ÎMPACHETAT” FUM!)

„Cântecul din piesa mea l-am auzit în copilărie, pe străzi. Într-o zi am încercat să fac această piesă. Eram la mine în studioul aflat în casa mea, în care am crescut, din București, în același loc, în aceeași cameră. Lucrând la cântec, am auzit afară vocea din copilarie, cântând din nou. Ea era pe stradă, am oprit-o, am scos telefonul frumos pe geam de la etajul 5, am vorbit cu ea ce să cânte, i-am dat bani… M-am dus și jos cu telefonul și după aceea i-am adus vocea-n studio și am lucrat-o. Am mai multe înregistrări de voce, toate sunt amintiri din copilărie și voi mai compune și alte cântece la fel, pe baza lor ”, a declarat Chriss Casper, cel care a lansat-o pe Cerasela, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

Totuși, cerșetoarea a ajuns cunoscută cu adevărat doar după ce rapperii Grasu XXL și Guess Who au făcut o piesă folosind vocea înregistrată de Casper. Piesa „Doamne Ajută!" a făcut, în trei zile, aproape 370.000 de vizualizări pe Facebook.

Rapperii vorbesc în piesa lor despre credință, biserici și alte lucruri pe care le critică dur prin versurile lor. Clipul a fost filmat și finalizat în câteva zile.

Părerile sunt împărțite

Publicul a primit cele două piese cu maxim interes și mulți dintre cei care au comentat vizavi de clipurile lor au venit cu sugestia de a o ajuta pe Cerasela. Cu toate astea, au fost și tineri care au judecat-o, spunând că povestea sa este una mincinoasă.

„Cineva s-o ajute pe femeia aia dacă tot se folosesc de cântecul ei..”, spune cea din spatele userului Mădălina, în comentarii, pe youtube, sub clipul video.

„Deci femeia asta, or whatever, nu știu dacă e ea, dar avea fix vocea asta, mă exaspera duminica dimineața, făcea pe oarba si târa o copila dupa ea… care o ghida si colecta banii aruncați de la balcoane…", adaugă Mind Virus.

Un alt utilizator se bucură că a descoperit-o: „Când le explicam unor tovarăși de «tiganca bătrână de cântă pe strazi» nu știa nimeni despre ce vorbesc, ziceai că-s nebun… acum am dovada”, spune Sebastian Oprea.

Acesta e completat de DolorMt21, cu următorul mesaj: „Femeia aia cântă prin spatele blocului meu:)) Nu credeam că o să ajungă așa mare :)” (Scapa de grija banilor, iti platim 5.000$ lunar!)

Cântecul “de suflet” al Ceraselei

„Frate, ai avut suflet curat,

Dați-ar Dumnezeu fericire

Un ban ce mi l-ai dat mie, mamă

De unde-ai dat să izvorească

Domul Isus ca să primească

Darul ce mi l-ai dat mie

Dumnezeu să-ți dea mult bine

Da-ți-ar Domnul sănătate

Că e mai bună ca toate, mamă

Darul ce mi l-ai dăruit,

Pe Dumnezeu l-ați cinstit.

Domnul Isus să-ți înmulțească

Darul de la dumneavoastră, frate.

Familia să-ți trăiască

Părinții și dumneavoastră

Să-i scapi, Doamne, de la rău

De amarul care sunt eu.

Să ai sănătate în casă

Familia dumneavoastră.

[…]

Să-ți dea Domnul mulțumire

Un ban pe-o bucat’ de pâine, soră.

Da’ m-ai văzut, m-ai ajutat, frate

Ai avut suflet curat

Da’ Dumnezeu să vă-nmulțească

Darul de la dumneavoastră, mamă.

Dar copiii să vă trăiască,

Familia dumneavoastră

Dar Domnul Isus să-ți stea în cale

În familia lu’ matale.

Dar m-ați văzut, m-ați ajutat,

Domnu’ fie lăudat, măicuță.

Doamne, cu mânuța ta,

Să vindeci toată lumea

Da’ cum m-ai vindecat pe mine,

Să-ți dea Isus mulțumire, frate.

Dar m-ai văzut, m-ai ajutat

Domnul Isus s-a bucurat

S-aveți bucurie-n casă,

Copilașii dumneavoastră, mamă

Să-ți dea Dumnezeu sănătate, surioară,

Că e mai bună ca toate.

Dar m-ai văzut, m-ai bucurat,

Bogdaproste ce mi-ai dat.”

[…]

Sănătate, frățioare, frate

Să-ți stea Dumnezeu în cale

Da’ unde-oi merge și-oi umbla

Dumnezeu ți-o ajuta, Măicuță!”