Gina Bădescu este prima femeie din România care a escaladat vârful Ama Dablam din Himalaya (6.812 metri), fără oxigen suplimentar și fără a fi ajutată de șerpași. Gina, o vasluiancă plecată în Statele Unite de mai bine de două decenii, nu se mulțumește, însă, cu atât. După ce a cucerit și cel mai înalt vârf din America de Nord, vrea să fie prima dintre românce care urcă pe Everest.

„În timp ce suntem aproape de începutul expediției următoare, mă gândesc la eforturile de anul trecut și la cel mai drag pentru mine, ascensiunea pe Denali (cel mai înalt vârf din America de Nord, 6.194 metri – n.r.). A fost o frumusețe dură, crudă și rafinată”, spune Gina Bădescu.

Voluntariat și alpinism

Medic anestezist de profesie, Gina a renunțat, anul trecut, la confortul american și s-a mutat în Nepal, timp de două luni. O lună a dedicat-o aclimatizării pentru ascensiune, iar cea de-a doua voluntariatului. Gina a participat la o misiune medicală filantropică, într-o așezare din sudul Nepalului.

Până când să înceapă ascensiunea pe Ama Dablam, vasluianca de 46 de ani a reușit să renoveze o aripă nefolosită a unui spital din Nepal și să ofere, împreună cu alte cadre medicale, servicii de calitate oamenilor de acolo.

Echipa din care a făcut parte Gina a reușit să strângă 100.000 de dolari pentru echipamente, consumabile și medicamente. Medicii au realizat peste 150 de intervenții pentru localnici. Alte 300 de intervenții au fost făcute de dentiștii din echipă.

"O muncă impresionantă a transformat o aripă nefolosită a spitalului într-un teatru de operare și am reușit foarte bine. După două zile de frecat pereți, podele, toalete și, nu în cel mai puțin timp, asamblarea mașinilor de anestezie de la zero, am avut apoi trei zile de cazuri deosebite. Toată lumea a muncit din greu în fiecare zi. Mă bucur foarte mult", a povestit Gina Bădescu.

A început să se cațere după ce și-a rupt picioarele

Gina și-a dorit mereu să fie mai aproape de muntele pe care încerca să-l cucerească, alături de un alt român cunoscut în lumea alpiniștilor, Justin Ionescu, cel care o antrenează.

Povestea Ginei a început, de fapt, la Vaslui. Născută într-o familie de militari, Gina s-a mutat, la un moment dat, împreună cu întreaga familie, la București, din cauza unor probleme de sănătate ale tatălui. La scurt timp după Revoluție a emigrat în Statele Unite, dar s-a întors în țară și a urmat cursurile Facultății de Medicină.

Dragostea ei pentru munte și escaladă are în spate o poveste mai puțin obișnuită. În urmă cu câțiva ani, în timp ce se plimba pe bicicletă, Gina Bădescu a fost victima unui accident rutier. A ajuns în stare gravă la spital, cu ambele picioare rupte, dar, după ce s-a refăcut, a luat o decizie care i-a schimbat viața în totalitate. (NU RATA, AICI: POVESTEA SINGURULUI MAESTRU DE SAUNĂ DIN ROMÂNIA)

“Am avut un accident de circulație în urma căruia am ajuns în spital cu ambele picioare rupte. A fost o perioadă foarte grea pentru mine, dar acum pot spune că am trecut cu bine peste acel episod. În timpul recuperării, un prieten m-a invitat într-o sală de cățărări frecventată, mai ales, de veteranii de război americani. Acolo am întâlnit oameni protezați ce făceau acest sport și lucrul acesta m-a ambiționat. Prima cățărare am făcut-o cu piciorul drept în gips. Acum îmi doresc să ajung pe Everest. Este, într-adevăr, cel mai înalt munte din lume, dar orice vârf muntos merită cucerit”, spune Gina.

Aprilie, lună de foc pentru Gina

Românca a renunțat pentru o vreme la viața confortabilă oferită de meseria de medic anestezist într-un spital din New York și a început cățărarea pe munte. Primele escalade au avut loc în America de Nord, dar a continuat cu munții din Franța, Italia, Slovenia, Austria, România și lista poate continuă.

Aflată la Seattle, Gina Bădescu a vorbit despre ce o așteaptă în Nepal, în această lună. "De data aceasta, ascensiunea va fi cu șerpași și oxigen suplimentar. Sper să reușesc ce mi-am propus mai ales că nu este un lucru ușor să ajungi pe vârful Everestului. Ascensiunea se va face în etape și va dura aproximativ trei săptămâni. Pe 6 aprilie voi ajunge în tabăra de baza de pe Everest situată la 5.000 de m altitudine și apoi vor începe etapele ascensiunii", a spus Gina Bădescu. Ea va trebui să se cațere, în trei etape, până la altitudinea de 7.000 de metri. Ultima etapă, până la 8.848 de metri va avea loc doar în ziua în care condițiile meteo vor fi favorabile.