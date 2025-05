Povestea REALĂ din spatele celei mai virale expresii: ”Hatz, Johnule!”. Dorian Popa a făcut abia acum dezvăluirea: ”Am simțit că prinde”

Acum se știe adevărul! Dorian Popa a dezvăluit de unde provine celebra expresie „Hâtz, Johnule”! Puțini se așteptau la o asemenea explicație! Fanii habar nu aveau ce înseamnă! Iată dezvăluirile făcute de artist!

Contrar aparențelor, apelativul „Johnule” nu este o invenție recentă, ci provine din cartierele bucureștene, unde era folosit frecvent ca o formă a numelului „Ioan”. După participarea la emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, unde îl auzea des pe Moroșanu spunând „boss”, artistul a căutat un termen să-l înlocuiască. Așa a ajuns să folosească „Johnule”.

În ceea ce privește interjecția „Hâtz”, acesta este o formă a lui „hâț. Este important de precizat faptul că Dorian Popa își amintește că a auzit-o încă din copilărie, inclusiv în comentariile sportive. Artistul a simțit că expresia are potențial, așa că a profitat la maximum și a avut de câștigat!

Dorian Popa a promovat această expresie constant în aparițiile sale. Artistul a început să o spună des în cadrul emisiunii Asia Express, iar înainte a anunțat-o pe mama lui cu privire la planurile sale. Ulterior, aceasta a fost integrată și în diverse proiecte comerciale, precum Hâtz Residence și Hâtz Pizza.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut norocul ăsta să le miros din timp. Am zis: „A, ok, avem ceva pe mână”. Și primul lucru pe care știu că l-am făcut considerabil, și acum lăsăm caterinca deoparte, este că i-am spus mamei mele, când am plecat în Asia Express: „Bă, orice faci în emisiunea asta, la sfârșit spui Hâtz, Johnule”. Și îți dai seama, mama mea, femeie la 60 ceva de ani, s-a uitat așa la mine și spune: „Mamă, te-ai țăcănit de tot. Zic: „De ce, mă?” „Păi ce înseamnă, mamă, Hâtz, Johnule?” „Nu înseamnă nimic, dar tu spui acolo”. (…) De acolo și până la Hâtz Residence, Hâtz Pizza (…) Câteva milioane, sincer. Și de vizualizări și de euro. N-a fost mult de muncă”, a adăugat Dorian Popa.