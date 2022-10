Povestea șoferului din București care a șocat Brigada Rutieră: „Mamă, bombă sunt!”

Un șofer care se deplasa pe străzile din București în urmă cu două nopți i-a șocat pe agenții de la Brigada Rutieră în momentul în care a fost oprit în trafic. Oamenilor legii nu le-a venit să creadă care a fost rezultatul arătat de aparatul cu care a fost testat conducătorul auto.

De multe ori polițiștii au parte de surprize, mai ales în momentul în care ajung să oprească în trafic șoferi care au consumat băuturi alcoolice sau substanțe interzise. Totuși, vineri seară oamenii legii au rămas uimiți de atitudinea și de comportamentul unui șofer care a refuzat să se supună unui control de rutină.

Șoferul care a uimit Brigada Rutieră

Pe data de 29 septembrie 2022, polițiștii Brigăzii Rutiere din București au oprit în trafic un bărbat, dar nu înainte ca unul dintre oamenii legii să observe un comportament anormal al conducătorului auto. Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne, șoferul a refuzat inițial să oprească la semnalele polițiștilor, însă oamenii legii l-au prins din urmă și l-au testat pentru a vedea dacă acesta a consumat sau nu băuturi alcoolice sau substanțe halucinogene.

Fiind testat cu aparatul etilotest, rezultatul a ieșit negativ, spre bucuria bărbatului care nu înțelegea motivul pentru care a fost oprit în trafic. Însă, oamenii legii l-au obligat pe șofer să se supună și testării antidrog, iar rezultatul a fost uimitor. Conducătorul auto a ieșit negativ doar la amfetamină, aparatul dovedind faptul că acesta consumase recent printre multe altele și cocaină, Cannabis și ketamină.

Deși a încercat să îi convingă pe polițiști că a fumat în trecut și că rezultatul poate fi influențat de câteva pastile pe care le-a luat recent, oamenii legii nu s-au lăsat impresionați de poveste. Așa cum era de așteptat, șoferul a fost invitat la cea mai apropiată secție de recoltare a probelor biologice, însă rezultatul nu ar fi putut fi diferit.

„- V-am zis că nu poate fi zero, a spus polițistul în timp ce îi arăta ecranul aparatului.

– Mamă, bombă sunt! Sigur nu e stricat?

– Cu ce indică aici, mai aveați puțin și îl stricați dumneavoastră. Lipsește doar amfetamina. Mergeți cu noi pentru recoltarea de probe biologice.

– Nu merg că mi-am adus aminte. Prin mai cred că am fumat o țigară.

– Trebuie să mergem. Poate vă aduceți aminte si de iunie, iulie și de noaptea aceasta.

– Dar nu am luat nimic. Poate ceva medicamente, nu mai țin minte”, a fost o parte din dialogul purtat de unul dintre polițiști cu șoferul.