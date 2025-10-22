Povestea tânărului care și-a pus un diamant de 2 milioane de dolari în loc de ochi: ”A adus o lumină nouă în viața mea”

Uneori, cele mai neobișnuite povești se nasc din momentele cele mai dificile. În Alabama, un tânăr bijutier a reușit să transforme o experiență medicală dureroasă într-o expresie spectaculoasă a pasiunii sale pentru frumusețe și detaliu.

După ce și-a pierdut complet ochiul drept din cauza unei boli rare, Slater Jones a decis că proteza oculară nu trebuie să fie doar un instrument funcțional, ci o piesă de artă unică. Rezultatul: una dintre cele mai extravagante și valoroase proteze din lume, în care un diamant autentic de două carate strălucește chiar în centrul privirii sale artificiale.

Cum și-a pus un tânăr un diamant la ochi

Totul a început în adolescență, când o infecție cu toxoplasmoză i-a afectat grav vederea. La doar 17 ani, Jones a trecut prin numeroase intervenții chirurgicale, însă medicii au concluzionat că ochiul nu mai putea fi salvat. În urma operației de îndepărtare, tânărul a învățat să trăiască cu proteze clasice, concepute doar pentru a reda aspectul natural. Ani mai târziu, însă, pasiunea pentru bijuterii, pietre prețioase și lucrul minuțios cu metalele nobile i-a inspirat ideea unei transformări neașteptate: să creeze o proteză oculară care să reflecte exact cine este el, un bijutier care vede lumea prin strălucirea detaliilor.

„Mi-am pierdut ochiul, dar această proteză a adus o lumină nouă în viața mea. Am realizat aproximativ 10.000 de ochi artificiali, pentru bebeluși de doar șase săptămâni și până la persoane de 101 ani, însă acesta este cel mai valoros ochi protetic din punct de vedere al materialelor folosite. Este un diamant de două carate. De ce nu unul de trei carate, vă întrebați? Ei bine, nu ar fi încăput. Tipul ăsta e practic sortit să fie un personaj negativ din filmele cu James Bond”, a spus tânărul.

Pentru proiectul său neobișnuit, Jones a colaborat cu unul dintre cei mai apreciați specialiști în proteze oculare, un expert recunoscut pentru precizia și realismul lucrărilor sale. Împreună, au conceput un model care îmbină tehnologia medicală cu măiestria artizanală. În locul irisului obișnuit, a fost încorporat un diamant tăiat perfect, calibrat să se integreze armonios în structura oculară artificială. Fiecare reflex al luminii pe suprafața pietrei creează un efect fascinant, aproape hipnotic, transformând privirea tânărului într-un spectacol vizual unic.

Valoarea estimată a protezei depășește două milioane de dolari, datorită pietrei prețioase și a materialelor folosite. În ciuda costului uriaș, Jones nu a privit creația ca pe un simbol al luxului, ci ca pe o modalitate de a redobândi o parte din identitatea pierdută. Pentru el, noul ochi nu reprezintă doar o bijuterie, ci un mod de a da sens unei pierderi ireversibile și de a o transforma într-o expresie a rezilienței personale.

