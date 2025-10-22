Acasă » Știri » Povestea tânărului care și-a pus un diamant de 2 milioane de dolari în loc de ochi: ”A adus o lumină nouă în viața mea”

Povestea tânărului care și-a pus un diamant de 2 milioane de dolari în loc de ochi: ”A adus o lumină nouă în viața mea”

De: Anca Chihaie 22/10/2025 | 20:40
Povestea tânărului care și-a pus un diamant de 2 milioane de dolari în loc de ochi: ”A adus o lumină nouă în viața mea”
Foto: captură video

Uneori, cele mai neobișnuite povești se nasc din momentele cele mai dificile. În Alabama, un tânăr bijutier a reușit să transforme o experiență medicală dureroasă într-o expresie spectaculoasă a pasiunii sale pentru frumusețe și detaliu. 

După ce și-a pierdut complet ochiul drept din cauza unei boli rare, Slater Jones a decis că proteza oculară nu trebuie să fie doar un instrument funcțional, ci o piesă de artă unică. Rezultatul: una dintre cele mai extravagante și valoroase proteze din lume, în care un diamant autentic de două carate strălucește chiar în centrul privirii sale artificiale.

Cum și-a pus un tânăr un diamant la ochi

Totul a început în adolescență, când o infecție cu toxoplasmoză i-a afectat grav vederea. La doar 17 ani, Jones a trecut prin numeroase intervenții chirurgicale, însă medicii au concluzionat că ochiul nu mai putea fi salvat. În urma operației de îndepărtare, tânărul a învățat să trăiască cu proteze clasice, concepute doar pentru a reda aspectul natural. Ani mai târziu, însă, pasiunea pentru bijuterii, pietre prețioase și lucrul minuțios cu metalele nobile i-a inspirat ideea unei transformări neașteptate: să creeze o proteză oculară care să reflecte exact cine este el, un bijutier care vede lumea prin strălucirea detaliilor.

„Mi-am pierdut ochiul, dar această proteză a adus o lumină nouă în viața mea. Am realizat aproximativ 10.000 de ochi artificiali, pentru bebeluși de doar șase săptămâni și până la persoane de 101 ani, însă acesta este cel mai valoros ochi protetic din punct de vedere al materialelor folosite. Este un diamant de două carate. De ce nu unul de trei carate, vă întrebați? Ei bine, nu ar fi încăput. Tipul ăsta e practic sortit să fie un personaj negativ din filmele cu James Bond”, a spus tânărul.

Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a fost concediat și a rămas șomer
Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Pentru proiectul său neobișnuit, Jones a colaborat cu unul dintre cei mai apreciați specialiști în proteze oculare, un expert recunoscut pentru precizia și realismul lucrărilor sale. Împreună, au conceput un model care îmbină tehnologia medicală cu măiestria artizanală. În locul irisului obișnuit, a fost încorporat un diamant tăiat perfect, calibrat să se integreze armonios în structura oculară artificială. Fiecare reflex al luminii pe suprafața pietrei creează un efect fascinant, aproape hipnotic, transformând privirea tânărului într-un spectacol vizual unic.

Valoarea estimată a protezei depășește două milioane de dolari, datorită pietrei prețioase și a materialelor folosite. În ciuda costului uriaș, Jones nu a privit creația ca pe un simbol al luxului, ci ca pe o modalitate de a redobândi o parte din identitatea pierdută. Pentru el, noul ochi nu reprezintă doar o bijuterie, ci un mod de a da sens unei pierderi ireversibile și de a o transforma într-o expresie a rezilienței personale.

Citește și: Descoperire istorică pe Valea Oltului. Ce au găsit oamenii după defrișări: „Pentru prima dată văd”

Citește și: Descoperire unică în istoria omenirii. Ce au găsit oamenii de știință în adâncurile Mării Roșii

Tags:
Iți recomandăm
BDLP – Puceancăi: „N-a fost să fie”
Știri
BDLP – Puceancăi: „N-a fost să fie”
Victoria Beckham, mărturii despre infidelitatea lui David Beckham: ”Am traversat furtuna, pur și simplu”
Știri
Victoria Beckham, mărturii despre infidelitatea lui David Beckham: ”Am traversat furtuna, pur și simplu”
Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri diplomatice, însă nu va ceda teritoriile
Mediafax
Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri diplomatice, însă nu va ceda...
Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a fost concediat și a rămas șomer
Gandul.ro
Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
CTP îl compară pe Trump cu nea Nicu: „Mă uit năuc la ce e dincolo de ocean: America lui Ceaușescu”
Adevarul
CTP îl compară pe Trump cu nea Nicu: „Mă uit năuc la ce...
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
Digi24
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o...
Poate fi prelungit termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale? Anunțul lui Dragoș Pîslaru
Mediafax
Poate fi prelungit termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale? Anunțul lui...
Parteneri
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Click.ro
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre...
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a...
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
Digi 24
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea...
Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Statul propune reconstrucția și redarea în chirie a apartamentelor
Digi24
Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Statul propune reconstrucția și redarea în...
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Boala care face ravagii în spitalele de pediatrie din România. La ce simptome trebuie să fie atenți părinții
kanald.ro
Boala care face ravagii în spitalele de pediatrie din România. La ce simptome trebuie să...
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
StirileKanalD
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
kfetele.ro
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins....
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
observatornews.ro
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Zvon - Apple reduce „drastic” producția de iPhone Air. De ce?
go4it.ro
Zvon - Apple reduce „drastic” producția de iPhone Air. De ce?
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Ceartă între actorul Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu: „Câştiga alegerile!”
Fanatik.ro
Ceartă între actorul Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu: „Câştiga alegerile!”
Afacerea cu care un celebru fotbalist dă o lovitură financiară uriașă. Cu ce a ajuns să se ocupe
Fanatik.ro
Afacerea cu care un celebru fotbalist dă o lovitură financiară uriașă. Cu ce a ajuns...
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de...
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a întâmplat între ei: M-am schimbat în furou negru!
Romania TV
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a...
Joc de groază cu pisici prietenoase
Go4Games
Joc de groază cu pisici prietenoase
Călin Georgescu e desființat. Ministrul Apărăii Naționale: Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav
Capital.ro
Călin Georgescu e desființat. Ministrul Apărăii Naționale: Se crede mare lider, dar folosește replici din...
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 23 octombrie 2024. Generalul de Gaulle a avut dreptate!
evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 23 octombrie 2024. Generalul de Gaulle a avut dreptate!
Ce a pățit o BADANTĂ româncă după ce a răspuns la un anunț de angajare publicat pe rețelele sociale
Gandul.ro
Ce a pățit o BADANTĂ româncă după ce a răspuns la un anunț de angajare...
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte
as.ro
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro....
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și...
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față:
radioimpuls.ro
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se...
Sorana Cîrstea, întâlnire neașteptată în Dubai. Cu cine s-a văzut după ce a încasat peste 10.000 de dolari la turneul din Japonia
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea, întâlnire neașteptată în Dubai. Cu cine s-a văzut după ce a încasat peste...
Ce se întâmplă, de fapt, cu proprietarii apartamentelor din Rahova care nu aveau asigurare. Avocat: ”Nu au cum să își piardă dreptul de proprietate”
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu proprietarii apartamentelor din Rahova care nu aveau asigurare. Avocat:...
Știrile zilei, 17 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 17 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mara Bănică și Anda Adam, în fața instanței! După jigniri și acuzații dure, jurnalista îi ...
Mara Bănică și Anda Adam, în fața instanței! După jigniri și acuzații dure, jurnalista îi dă “replica” pe cale legală!
BDLP – Puceancăi: „N-a fost să fie”
BDLP – Puceancăi: „N-a fost să fie”
Victoria Beckham, mărturii despre infidelitatea lui David Beckham: ”Am traversat furtuna, pur și ...
Victoria Beckham, mărturii despre infidelitatea lui David Beckham: ”Am traversat furtuna, pur și simplu”
Val de ironii pe internet, după ce ANAF a scos un pat la licitație: ”Aveți și pătrunjel confiscat?”
Val de ironii pe internet, după ce ANAF a scos un pat la licitație: ”Aveți și pătrunjel confiscat?”
Din proprietari, transformați în chiriași! Victimele exploziei din Rahova, revoltate după anunțul ...
Din proprietari, transformați în chiriași! Victimele exploziei din Rahova, revoltate după anunțul făcut de Guvern: ”Câtă bătaie de joc!”
Horoscop 23 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu o problemă de sănătate
Horoscop 23 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu o problemă de sănătate
Vezi toate știrile
×