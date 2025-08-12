Povestea tristă a Veronikăi, tânăra care a zburat cu patul de la etajul 9, în timpul unui atac: ”Ce sens mai are?”

Veronika Osințeva, în vârstă de 23 de ani, are o poveste tristă de viață! Tânăra a zburat cu patul de la etajul 9, în timpul unui atac din Kiev, Ucraina. Este devastată de durere după ce și-a pierdut părinții din cauza unei rachete! A făcut declarații tulburătoare!

În noaptea de 30 spre 31 iulie, cartierul Sviatoșinski din Kiev a fost lovit o rachetă rusească, care a distrus un bloc cu nouă etaje. Explozia a provocat moartea a 32 de persoane și a lăsat în urmă familii întregi ruinate. Printre supraviețuitori se numără Veronika Osințeva, în vârstă de 23 de ani, care locuia împreună cu părinții la ultimul etaj.

În momentul impactului, unda de șoc a aruncat-o pe fereastră, împreună cu patul pe care se afla, la aproape 30 de metri înălțime. Acesta i-a amortizat căderea, iar tânăra a suferit doar o fractură la un picior.

„Am auzit un sunet. Și apoi, o secundă mai târziu, m-am trezit pe dărâmături (…) Pur și simplu am zburat de la etajul 9, am fost aruncată de unda de șoc cu tot cu pat”, a spus Veronika.

Tânăra suferă foarte mult și își dorește ca în Ucraina să fie pace. Veronika nu poate înțelege de ce există război și vrea ca oamenii să se bucure din plin de viață.

„Nu înțeleg cum pot oamenii să poarte războaie. Vreau ca Ucraina să trăiască. Ca oamenii să iubească, să creeze, să se bucure de viață – în siguranță!”, a adăugat tânăra.

Veronika și-a pierdut părinții

Părinții săi, Andri, în vârstă de 60 de ani, și Natalia, în vârstă de 49 de ani, nu au supraviețuit exploziei. Vestea tragică i-a fost dată Veronikăi la spital. La înmormântarea părinților, tânăra a încercat să le cânte pentru ultima dată, cu vocea tremurând și lacrimi curgând necontenit.

Tânăra nu reușește să își găsească liniștea. Un atac rusesc i-a luat tot ce avea mai drag pe lume, iar acum este nevoită să trăiască cu suferință și dor în suflet.

„Nici nu știu de ce mai sunt aici, pe această lume…”, a mărturisit ea.

