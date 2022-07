Povestea tulburătoare a lui George Ciupilan, românul ajuns celebru în Italia: „Tatăl meu, Gigi, era mereu băut. Mâncam oua în fiecare zi”

George Ciupilan a devenit cunoscut publicului italian după ce a participat la două reality show-uri transmise pe Rai 2, „Il Collegio” și „La Caserma”. Acum, tânărul român în vârstă de 20 de ani, va fi unul dintre noii concurenți ai celei de-a șaptea ediții a concursului „Grande Fratello VIP”, abreviat GFVIP, versiunea VIP a reality show-ului „Grande Fratello” (Big Brother) difuzat în Italia pe Canale 5.

Participarea lui George Ciupilan a fost oarecum dezvăluită de Alfonso Signorini după ce povestea de viață a tânărului român a apărut în revista „Chi”, menționează Corriere dello Sport.

Protagoniștii concursului „Grande Fratello VIP” sunt persoane cunoscute (VIP-uri), care vor locui împreună zi de zi, iar viața lor va fi surprinsă 24 de ore din 24 de o serie de telecamere. Participanții primesc premii în bani, dar cea care are cel mai mult de câștigat este notorietatea lor.

Povestea tulburătoare a copilăriei lui George Ciupilan

„Mama mea, Marilena, a venit în Italia să-și caute de lucru și eu am rămas cu tatăl meu, Gigi. Am petrecut ani groaznici cu el, era mereu băut, am crescut practic de unul singur. Îmi amintesc că mereu mâncam ouă, la noi sunt o mâncare foarte ‘populară’. Când aveam opt ani, mama mea a apărut brusc. Știam că este în Italia, că are un nou partener și că lucra ca îngrijitoare în Arenzano. Nu aveam alte vești. În acea seară, ea a reapărut, după cum am spus, și m-a scos în oraș.

VEZI ȘI: „SINGUR ACASĂ” – CAZ REAL ÎN 2022: CE A FĂCUT UN BĂIEȚEL DIN ITALIA DUPĂ CE A FOST UITAT DE PĂRINȚII LUI, CARE AU PLECAT ÎN VACANȚĂ

În timp ce ne plimbam mi-a cerut să-mi facă o fotografie, ca suvenir. De fapt, avea nevoie de fotografia mea ca să-mi facă pașaport. Într-o zi ne-am urcat într-un microbuz și mi-am dat seama că plec cu ea în Italia. Eram nebun de bucurie! La vamă ne-au oprit pentru că lipsea semnătura tatălui pentru expatrierea mea. În fața rugăminților mamei mele, ne-au lăsat să trecem”, a povestit George, într-un interviu acordat revistei „Chi”, citată de rotalianul.ro.

Astfel, George a ajuns în Italia, iar primii ani nu au fost deloc ușori pentru el, fiind nevoit să se ascundă de tată împreună cu mama sa, bazându-se pe sprijinul unor prieteni. În prezent, tatăl nu mai face parte din viața sa și așa și-ar dori să rămână și pe viitor.

Cum a ajuns să devină cunoscut George Ciupilan

„Într-o seară mă uitam la „Il Collegio” și i-am spus mamei: ‘Mă duc și eu la interviu”. Ea, care în acel moment făcea mici treburi, mi-a răspuns: ‘Du-te, sunt alături de tine”. M-au acceptat și am reușit în sfârșit să fiu eu însumi, să ies, să vorbesc, am fost tratat ca o persoană și nu ca ‘il romeno’. M-am simțit acceptat. Și le mulțumesc celor care mi-au oferit această oportunitate. În plus, am câștigat și niște bănuți pe care i-am dus acasă. Între timp, am început să postez videoclipurile pe care le făceam pe cont propriu și a fost un boom incredibil”, a spus George care pe Tik Tok se laudă cu 1,7 milioane de urmăritori.

Potrivit TVBlog, data de începere a celei de-a șaptea ediții a concursului „Grande Fratello VIP” este 19 septembrie 2022.

Sursa foto: Tik Tok