În anul 1994, un bărbat a fost salvat în ultima clipă de către un polițist care face parte din cadrul IPJ Hunedoara. Când se afla acasă, bărbatul a ieșit să vorbească cu un vecin care lucra la canalizare, însă nimeni nu se aștepta că o simplă conversație se poate transforma rapid într-o luptă între viață și moarte. Povestea bărbatului a emoționat!

Anul 1994 a fost cu noroc pentru un bărbat. Acesta lucra la canalizare, într-o curte, moment în care o parte a malului acestuia s-a surpat, iar bărbatul a căzut, fiind îngropat de pământ. La vremea aceea, Iulian, polițist în cadrul IPJ Hunedoara, a ieșit pentru a se conversa cu vecinul lui în legătură cu lucrarea la canalizare. Însă, rapid, conversația s-a transformat într-o acțiune de salvare a vieții omenești.

Bărbatul a sunat imediat la numărul unic de urgență 112 și a explicat ce s-a întâmplat. Până la sosirea salvatorilor, acesta a inserat în pământ o țeavă pentru a-l ajuta pe bărbat să respire, apoi, alături de persoanele prezente la lucrarea de canalizare, a început acțiunea de salvare: trebuiau să înlăture pământul pentru a ajunge la bărbat. Din fericire, după câteva minute bune în care bărbatul era îngropat, la propriu, în pământ, acesta a fost salvat.

„Era în jur de ora 18:00, ieșisem să vorbesc cu un vecin care lucra la o canalizare. Era o lucrare la destul de mare adâncime.

Vorbeam și mă uitam la echipa de muncitori. La un moment dat, unul dintre ei a intrat în canal să așeze țeava de canalizare. După ce a cuplat-o, o parte din malul canalului s-a desprins și într-o secundă s-a surpat, îngropând bărbatul sub un maldăr greu de pământ.

Vecinul meu și ceilalți muncitori au intrat în panică. Mi-am dat seama că din acel moment fiecare secundă contează și că de noi depinde dacă omul avea să trăiască sau nu. Am sunat imediat la 112 și am dat toate datele.

Totuși, până ajungeau pompierii, trebuia să intervenim cu ce aveam la îndemână. Mai întâi l-am strigat, să vedem dacă ne aude. Ne-a răspuns, deși se auzea înfundat de stratul de pământ. ”Nu pot să respir! Nu pot să respir!” Am pus mâna pe o țeavă mai groasă și am înfipt-o în pământ, în speranța că o să ajungă până la el și o să poată să respire prin ea.

Salvatorul l-a scos de sub pământ! ”Dacă mai întârziam câteva momente, ar fi fost prea târziu”

Apoi i-am spus colegului cu buldozerul să tragă cu cupa de câteva ori din pământ, să mai subțiem stratul de deasupra omului. Trei cupe am scos, dar ne-am oprit, de teamă să nu-l rănim. Am strigat din nou la el și ne-a răspuns: era conștient, dar rămânea fără aer.

Am început să sap cu mâinile goale până când, la un moment dat, i-am văzut părul. Era speranța de care aveam nevoie! Ajunsesem la el! I-am eliberat repede capul, l-am spălat pe față, apoi i-am dat apă să-și scoată pământul din gură. Odată eliberate căile respiratorii, știam că pericolul cel mare a trecut.

Atunci au ajuns și pompierii, unul dintre ei a coborât în canal și m-a ajutat cu dispersarea pământului. Am reușit să îl scoatem pe muncitor de sub pâmânt și să îl transportăm la echipajul SMURD.

Am stat cu emoții în continuare, pentru că nu știam ce alte probleme ar fi putut avea după această experiență, dar după aproape o oră am primit vești de la spital: Era bine! Abia atunci, apăsarea puternică pe care o resimțisem s-a risipit. Am retrăit fiecare moment și am realizat că dacă ezitam, dacă mai întârziam câteva momente ar fi fost prea târziu”.

Este o poveste reală, relatată de Iulian, polițist în cadrul IPJ Hunedoara din anul 1994. A fost omul potrivit la momentul potrivit în această situație, iar la salvarea persoanei prinse sub pământ au contribuit cu siguranță prezența de spirit a colegului nostru, curajul și experiența atâtor ani lucrați în poliție.

Felicitări, Iulian! Datorită ție, un om este astăzi în viață!

Sursă foto: Facebook Ministerul Afacerilor Interne, Romania