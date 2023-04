Poveștile lui Alex Abagiu cu Salma Hayek, Penelope Cruz și Claudia Schiffer: “Ți se pune gheara în inimă!”

Surpriza celui de al optulea sezon de „Bravo, ai stil!” este Alexandru Abagiu, unul dintre cei mai titrați make-up artiști la nivel mondial. Kanal D2 a început să emită ieri, de la ora 19:00, printr-o ediție specială a show-ului de stil, unde s-au făcut schimbări majore. Studioul este nou, concurentele sunt fete necunoscute publicului larg până acum, iar componența juriului este modificată. Prin urmare, există toate ingredientele pentru un proiect cu succes răsunător, despre care Alex Abagiu a vorbit în cea mai recentă ediție a formatului CANCAN EXCLUSIV!

Make-up artistul a lucrat cu nume grele din industria internațională de film, printre care Salma Hayek, Penelope Cruz, Claudia Schiffer sau Faye Dunaway. Poveștile lui Alexandru Abagiu sunt relatate, cu lux de amănunte, în interviul integral atașat mai jos, timp în care noul jurat poate fi urmărit de luni până vineri, la Kanal D2, începând cu ora 19:00, la „Bravo, ai stil!”.

( NU RATA: ALEXANDRU ABAGIU, DESPRE CEA MAI CIUDATĂ CERERE PE CARE A PRIMIT-O DE LA O CLIENTĂ: „M-A RUGAT SĂ O MACHIEZ ÎNAINTE DE NUNTA EI CU TREI ZILE” )

Alexandru Abagiu, dintre starurile de Hollywood, direct pe scaunul juriului de la „Bravo, ai stil!”

CANCAN EXCLUSIV: Ai lucrat cu foarte multe vedete internaționale, vreau să-mi povestești despre cele mai mari nume pe care le-ai avut în vârful pensulei!

Alexandru Abagiu: Am avut șansa să lucrez cu foarte multe vedete internaționale, numele sunt de la Penelope Cruz, la Faye Dunaway, la Jane Fonda, Doutzen Kroes, Claudia Schiffer, Mickey Rourke, Salma Hayek, sunt persoane cu care am avut șansa să lucrez. Uneori sunt întrebat și pierd șirul acestor nume.

Am lucrat cu ei, în mod special, în context de festival de film sau de eveniment de amploare de tipul acela. Festivalul de Film de la Cannes a fost un eveniment la care am lucrat aproape 11 ani și îți spun sincer că e o muncă greu de dus pe umeri.

Greu de dus pentru că toată lumea își imaginează că ajungi acolo, te întâlnești cu celebritatea respectivă, te bați cu ei pe umeri și nu e chiar așa. Până la Dumnezeu te mănâncă sfinții!

CANCAN EXCLUSIV: Dar sunt dificil de abordat sau de mulțumit acești oameni?

Alexandru Abagiu: Nu, dar probabil te sperie puțin răspunsul meu. Sunt oameni, până la urmă. Foarte greu de mulțumit sunt acei sfinți pe care ți i-am menționat mai devreme, oamenii pe care trebuie să îi bifezi până ajungi la celebritatea respectivă. Au un program extrem de încărcat, sunt oameni care lucrează la minut.

Trebuie să ai clearance cu securitatea lor, trebuie să primești clearance (n.r. autorizație) de la echipa care gestionează filmul respectiv, de la organizatorul festivalului, de la personal managerul respectiv. După aceea, ai ședințe cu echipa lor de PR, pentru stabilirea look-ului pe care ei îl promovează în perioada respectivă.

( CITEȘTE ȘI: ALEX VELEA A INTRAT ÎN CONFLICT CU RADU VLĂDUȚ ȘI ALEX ABAGIU LA ASIA EXPRESS: ”LASĂ, DRAGĂ, CĂ VINE ANTONIA LA TINE, LA MAKE-UP” )

Faye Dunaway, vedeta care l-a „intimidat” pe Alexandru Abagiu: „Este dintre starurile de aur ale Hollywood-ului!”

CANCAN EXCLUSIV: A fost vreo vedetă care te-a anxietat?

Alexandru Abagiu: Faye Dunaway. Este una dintre cele mai mari actrițe în viață, în momentul ăsta. Să ne bucurăm cât mai este în viață. Nu e o persoană foarte tânără, dar este dintre starurile de aur ale Hollywood-ului, în adevăratul sens al cuvântului. Ce m-a speriat foarte tare la colaborarea cu ea era că deja bifasem tot ceea ce însemna clearance de securitate și așa mai departe.

Imaginează-ți că eu călătoresc cu două trollere de câte 30 de kilograme, în varianta cea mai light posibilă. Deci 60 de kilograme de make-up, pentru că eu niciodată nu știu ce mi se cere, cum mi se cere. Trecem de acest capitol de clearance, primești în holul hotelului, pe telefon, un număr de cameră. De foarte multe ori, nu știi pe cine urmează să machiezi. Urci la etajul respectiv, de cele mai multe ori treci de o a doua securitate a hotelului, care trebuie să îți dea un card de acces în lift, ca să urci la etajul respectiv.

Bați la ușă, în anticameră te întâlnești cu un agent de presă, nu știi cine este, de cele mai multe ori. Ți se face un brief, afli cu cine lucrezi, atunci ți se pune nodul în gât sau gheara în inimă, mai aștepți trei minute și îți deschide ușa Claudia Schiffer. Timpul alocat pentru acel glam durează cam 30-45 de minute maxim.

( VEZI ȘI: ILINCA VANDICI ANUNȚĂ O ÎNCLEȘTARE EPICĂ LA BRAVO, AI STIL: „FETELE VIN SĂ CÂȘTIGE, NU SĂ PIARDĂ VREMEA!” )

Munca de make-up artist al superstarurilor, carusel emoțional pentru Alex Abagiu: „Am ales un ruj de culoare foarte închisă pentru Penelope Cruz!”

CANCAN EXCLUSIV: Când ai fost cel mai mândru de o „creație” pe care ai avut-o, dar și când ai fost parțial „dezamăgit”?

Alexandru Abagiu: Mi s-a întâmplat să fiu super fericit când am lucrat pentru prima dată cu Jane Fonda, pentru că vorbim despre o femeie în vârstă, vorbim despre o femeie cu un simț al umorului dus la extrem.

Pe lângă faptul că trebuia să vorbești cu ea în limba ei nativă, să te concentrezi, să ai glumele la tine, să ai tot ceea ce trebuie, aveam de-a face cu o persoană trecută de prima tinerețe. Și în contextul ăsta îți dai seama că nu sunt chiar cele mai ușoare trucuri. Nu lucrezi pe fața ei cum lucrezi pe fața unui model de 22 de ani.

Trebuie să știi ce să faci și nu trebuie să adaugi ani, în niciun caz. Aveam stresul ăsta, «ce fac, cum fac, ca să performăm bine, să fie exact ceea ce trebuie». Marea mea surpriză a fost că umorul debordant de care femeia asta dă dovadă m-a relaxat și mi-a dat acel ceva de care aveam nevoie ca să pot să livrez rapid treaba și să fiu super fericit.

CANCAN EXCLUSIV: Și când n-ai fost happy?

Alexandru Abagiu: N-am fost foarte happy când am ales un ruj de culoare foarte închisă pentru Penelope Cruz, îmi aduc aminte, pe un covor roșu. Culmea e că ea făcea premiera unui film de Almodóvar, la momentul respectiv. Mie nu mi-a plăcut deloc ce se întâmpla acolo, însă aveam niște produse din care trebuia să fac o selecție. Aveam un mix de produse și mi s-a zis «alegi orice, dar dintre astea».

Am ales dintre produsele respective, am aplicat rujul, nu mi-a plăcut deloc, ea era cumva îndoită. Lumea punea întrebări, până la urmă a ieșit așa pe covorul roșu. Însă partea cea mai interesantă a fost că în momentul în care a ieșit de la proiecție din palatul festivalurilor, am 10-15 minute de retușuri, pentru că după aceea urmează interviurile cu presa.

Și Almodovar a venit la mine, în timp ce făceam retușurile pe fața ei, m-a bătut pe umăr și mi-a zis «n-am văzut-o niciodată pe Penelope cu culoarea asta, mi se pare că e un plus de mister». Atunci și ea s-a relaxat și eu m-am relaxat și nu mi s-a mai părut nimic ciudat.

( ACCESEAZĂ ȘI: MAURICE MUNTEANU COMENTEAZĂ SITUAȚIA HIGH FASHION DIN ROMÂNIA, FĂRĂ MENAJAMENTE: “ÎNAINTE SĂ AJUNGEM LA TRENINGURILE DIN PORTBAGAJ, CRED CĂ…” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.