Prânz singur la birou sau cu colegii? Ce spune alegerea noastră despre felul în care ne odihnim

De: Daniel Matei 27/03/2026 | 00:50
La birou, prânzul poate fi mai mult decât o masă, ci poate uneori deveni un adevărat conflict între colegi. Unii aleg să mănânce singuri, în liniște, în timp ce alții preferă mesele în grup.

La prima vedere, pare o dispută banală despre preferințe, însă un articol recent al GE Editing arată că problema este mult mai profundă: modul în care fiecare organism și sistem nervos se recuperează după o dimineață încărcată de muncă și interacțiuni sociale.

Oamenii nu aleg pur și simplu să stea singuri sau în grup. Diferențele țin de felul în care creierul gestionează stresul și nivelul de energie. Unii preferă singurătatea. Pentru ei, „odihna reală” înseamnă reducerea stimulilor sociali: liniște, tăcere și timp petrecut singur. Masa luată în singurătate devine astfel o strategie de recuperare fiziologică.

Pentru alții, deconectarea presupune socializare și conexiune umană. Masa în grup oferă confort emoțional și reîncarcă energia psihică necesară pentru restul zilei.

Nu este vorba neapărat despre preferințe, ci despre nevoi pe care nu le înțelegem întotdeauna

Conflictul apare atunci când aceste nevoi diferite sunt interpretate greșit. Ce pare o „ceartă despre prânz” este, în realitate, o diferență între strategii biologice de recuperare. Cei care nu înțeleg aceste mecanisme pot percepe acțiunea colegului drept „nepoliticoasă” sau „egoistă”, deși ambele abordări sunt naturale și adaptative, scrie sursa citată.

Nu există o soluție universală: nici izolarea, nici socializarea nu sunt „mai bune” în mod absolut. Esențial este să respectăm nevoile individuale de odihnă și recuperare, chiar dacă acestea diferă de ale noastre. Înțelegerea acestei diferențe poate reduce tensiunile aparent minore de la birou și poate transforma prânzul într-un moment de regenerare autentică, nu de conflict.

