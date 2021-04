Preotul a vrut s-o binecuvânteze, fetița a bătut cuba cu el! Imaginile care au devenit virale

Un preot a vrut să binecuvânteze o fetiță, dar când a întins mâna spre căpșorul ei, micuța a făcut un gest care i-a surprins pe toți cei prezenți la eveniment! Nici mai mult, nici mai puțin, a bătut cuba cu părintele, spe amuzamentul acestuia.

Mama fetiței i-a prins mâna și a ținut-o așa, timp în care preotul a continuat să-și facă treaba, dar printre sughițuri de râsete. Și cei adunați în biserică nu s-au putut abține și au zâmbit, după gestul innocent al aimpaticei fetițe.

Father is saying a blessing.

The innocence of a child.

They’re trying not to laugh.

Best thing you’ll see today… pic.twitter.com/8ueI8JLhnf

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 21, 2020