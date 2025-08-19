Președintele Zelensky, în prag de divorț? Zvonurile explodează după ce nu a mai apărut în public alături de soție: ”Este greu! Ne întâlnim uneori”

Să fii președintele unei țări nu este ușor, însă ce te faci dacă te regăsești în această poziție și țara ta se cheamă Ucraina? Volodimir Zelenski nu are parte de un mandat ușor, iar pe lângă conflictul cu Rusia, acesta suportă și războiul familial.

Președinte pe timp de război, multe decizii rapide, unele chiar pripite. Timpul acordat familiei devine inexistent, iar atribuțiile de părinte sunt ultimele pe lista de priorități. Cu asta se confruntă Volodimir Zelenski. Mai mult, există zvonuri cum că femeia care îi este alături de mai bine de două decenii și care îi este soție este pe punctul de a-l părăsi.

Asta pentru că Volodimir o neglijează și nu îi acordă atenția necesară. Cei doi ar fi devenit distanți și nu de puține ori se contrazic în public.

Singurele momente în care sunt împreună se petrec la întâlnirile oficiale ale soțului. Faceți cunoștință cu Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei. Pe lângă nemulțumirile legate de intimitate, Olena este supărată pe Volodimir pentru că nu i-ar fi trimis afară din țară pe cei doi copii ai lor atunci când războiul a izbucnit.

O viață de film

Volodimir și Olena au hotărât recent să pună capăt speculațiilor privind divorțul, arată LuxFm. Întradevăr, Prima Doamnă a Ucrainei face mai greu față stresului și absenței soțului, însă are încredere deplină în el.

„Suntem mereu împreună. În fiecare zi sunt în biroul său și îl ajut cu redactarea discursurilor. Întotdeauna avem grijă unul de altul, chiar dacă suntem mereu în public. Copii nu au părăsit capitala, însă măsurile de protecție sunt la cel mai ridicat nivel. Nu ar fi corect ca ei să plece iar restul care nu au posibilitatea să înfrunte războiul. Sunt dificile timpurile pe care le trăim, însă suntem împreună”, a clarificat Olena.

Volodimir și Olena s-au cunoscut în copilărie, au făcut școala împreună și au frecventat aceeași facultate. În mod natural, relația lor a culminat cu căsătoria în 2003. Primul copil, Oleksandra s-a născut în 2004 iar al doilea, Kyrylo, în 2013. Înainte de a ocupa funcții publice, soții Zelenski au lucrat în industria media. El, actor, ea scenaristă.

