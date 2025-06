Prețurile de pe litoralul românesc sunt REVOLTĂTOARE! Cât costă o salată de vinete sau o salată de roșii cu brânză

Nu, nu este o glumă! Prețurile pe litoralul românesc au explodat! Cât a ajuns să coste o salată de vinete sau o salată de roșii cu brânză! Tarifele cresc din ce în ce mai mult, iar românii sunt nevoiți să plătească sume revoltătoare pentru o masă! Iată despre ce este vorba!

Deși mult sperau că tarifele din restaurante s-au mai temperat în anul 2025, realitatea spune cu totul altceva! Într-un local de pe litoral, o simplă salată de roșii cu brânză costă nu mai puțin de 39 de lei, echivalentul unei mese complete în multe orașe din țară. Și nu e vorba de vreo rețetă sofisticată – doar felii de roșii și câteva cubulețe de brânză.

Și mai greu de digerat este prețul pentru o salată de vinete: 49 de lei. O porție ajunge să coste cât două meniuri fast-food. Pentru cei ce își doresc ceva mai consistent, un meniu de aripioare sare tot la 39 de lei.

Vacanțele pe litoralul românesc par să devină un lux chiar și pentru români. Mulți turiști preferă Grecia sau Bulgaria, unde raportul calitate-preț rămâne, deocamdată, mai echilibrat.

Citește și: Noi scumpiri de la 1 iulie 2025! Cele 17 alimente care rămân fără măsura de plafonare

Doi influenceri au mers recent într-un Lidl din Grecia și au prezentat cât costă un coș de cumpărături. Aceștia au făcut astfel de comparații în Marea Britanie, Italia, dar și Bulgaria. De data aceasta, prețurile i-au surprins în mod neașteptat!

„Suntem la zona de cartofi și prețul este de 0,59 € (≈2,95 lei) – o reducere considerabilă. Ceapa are prețul de 0,84 € (≈4,20 lei) per kilogram, iar pâinea este 0,99 € (≈4,95 lei). Chiar sunt curios cât costă un coș de cumpărături aici, în Grecia. O să fie o surpriză vlogul ăsta. Am ajuns la carne și acum să vedem cât o să ne coste carnea de pui. Prețul este de 6,17 € (≈30,85 lei), iar carnea de porc aici, preț de 6,99 € (≈34,95 lei). Trecem pe listă și acum avem o dilemă, pentru că nu știm ce salam să cumpărăm. Hai să luăm p-ăsta la 6 euro (≈30 lei). Deci am luat un salam la 6 euro, cu o greutate de 500g. Varianta din România era mult mai mică. Ține un pui întreg, este 2,69 € (≈13,45 lei)”, așa a început filmulețul celor doi.