Prezentatoare METEO, hărțuită de șeful ei: ”Se plângea când purtam pantaloni și că am renunțat la părul blond”

O fost prezentatoare a știrilor meteo se află în mijlocul unui scandal monstru. După 7 ani în slujba unui post de televiziune, la începutul acestui an a fost concediată pe motive de discriminare din partea colegilor bărbați. Știrista a dat în judecată postul de știri și pe fostul director – care i-ar fi făcut avansuri indecente.

Renee Fox, cunoscută pe post sub numele de Wren Clair, susține că – la începutul acestui an, pe data de 12 februarie 2025 – a fost concediată brusc de la pupitrul știrilor meteo, motivul invocat fiind ”performanță nesatisfăcătoare”.

Renee Fox, cunoscută pe post sub numele de Wren Clai a fost victima discriminării

Fosta știristă susține că postul de știri din St.Paul, SUA, a concediat-o din cauza rapoartelor sale repetate privind hărțuirea și discriminarea din partea colegilot bărbați. După 7 ani în care a prezentat rubrica meteo, femeia a dat în judecată postul de știri și susține că a fost victima discriminării din partea colegilor și a superiorilor săi, inclusiv comentarii obscene despre corpul și aspectul său fizic.

„În momentul în care am început să mă opun deschis comportamentului său, la începutul și mijlocul lui 2024, am simțit imediat represalii din partea lui Varner. Se plângea când purtam pantaloni și că am renunțat la părul blond”, a explicat Fox, potrivit People.

Clair, care în procesul judiciar apare sub numele de Renee Fox, susține că a fost retrogradată, concediată și înlocuită cu un bărbat mai puțin calificat după ce a raportat în repetate rânduri presupusele abateri din partea colegilor ei.

La începutul acestui an, Clair a părăsit brusc KSTP, înainte de a se alătura KARE 11 câteva luni mai târziu. Procesul judiciar susține că KSTP a retrogradat-o în octombrie anul trecut și a concediat-o în februarie, în ciuda faptului că mai avea mai mult de doi ani din contract.

Avocatul său, Paul M. Schinner, a transmis un mesaj ferm și susține că fosta știristă nu se va lăsa până când nu își va face dreptate în instanță: „În Minnesota, atunci când șeful tău se întreabă cum ar fi să se trezească lângă tine, face constant comentarii despre corpul tău și apoi te concediază după ce ai depus plângere la HR, asta se numește hărțuire sexuală și represalii, iar acest lucru este ilegal. După șapte ani dedicați postului KSTP, doamna Fox merita mult mai mult. Este pregătită să își dovedească dreptatea în instanță”.

