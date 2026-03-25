Prezentatoarea de la ” Vobește lumea” a divorțat după 7 ani de căsnicie. Nimeni nu se aștepta la asta!

Un nou divorț în showbiz! De această dată vedeta de la ”Vorbește lumea” și soțul ei și-au spus adio după o relație de mai bine de zece ani. Divorțul a fost pronunțat la finalul anului trecut, iar acum bruneta a confirmat despărțirea.

Beatrice Olaru, antrenoarea de fitness pe care telespectatorii o pot urmări în fiecare miercuri la rubrica de sport din cadrul emisiunii Vorbește Lumea, a divorțat după șase ani de căsnicie. Divorțul a fost unul fără scandal, iar cei doi parteneri au rămas în relații bune de dragul copiilor pe care îi au împreună.

Beatrice Olaru este una dintre antrenoarele de fitness apreciate din România și câștigătoarea Exatlon 2018. În prezent, bruneta poate fi urmărită în fiecare săptămână la ”Vorbește lumea”, unde prezintă rubrica de sport.

Recent, Beatrice Olaru a confirmat despărțirea de partenerul său. Cei doi aveau o relație de mai bine de zece ani, iar în anul 2019 și-au unit destinele și în mod oficial. Au doi copii împreună, o fetiță și un băiețel, însă au decis că este momentul să meargă pe drumuri separate.

Se pare că ruptura dintre Beatrice Olaru și soțul ei a avut loc încă din luna aprilie a anului trecut, iar divorțul o fost pronunțat la finalul anului 2025. Deși nu mai formează un cuplu, Beatrice Olaru și fostul partener au rămas în relații bune, de dragul copiilor pe care îi au împreună.

Beatrice Olaru este o mămică dedicată și implicată. Aceasta a devenit mamă pentru prima dată în anul 2021, atunci când a venit pe lume fiica sa, Ana Malvina. La scurt timp după primul copil, antrenoarea a anunțat că este însărcinată și cu al doilea copil. Băiețul ei, Andrei, a venit pe lume în iunie 2022.

Deși Beatrice Olaru și fostul soț nu mai formează un cuplu, cei doi se ocupă în continuare împreună de cei mici. Își doresc a aceștia să nu fie afectați de divorț, așa că le oferă acestora toată atenția.

Foto: Instagram