Prietenul cu care Alexandra urma să se întâlnească la Caracal: “Sunam și nu răspundea. E un coșmar!”

Marian, prietenul Alexandrei, cu care fata urma să se întâlnească în Caracal în ziua când a dispărut, povestește că o aștepta să meargă la un suc și în parc. A sunat-o pentru că întârzia, dar nu i s-a răspuns, apoi o prietenă l-a întrebat despre fată. Atunci și-a dat seama că ceva nu e în regulă.

Marian trebuia să se întâlnească în Caracal cu Alexandra la ora 10.00, să bea un suc, să meargă în parc, iar apoi fiecare avea program separat, băiatul urmând să meargă la meditații, la ora 12.00. Nu era prima dată când se vedeau în oraș, iar o cursă Doborosloveni – Caracal nu era scumpă deloc, plăteau 2 – 3 lei.

„Trebuia să ne vedem la ora 10.00 la Caracal. Aşa stabilisem. Şi ea avea treabă atunci în oraş. Aveam o oră de întâlnire. De la 10.00 la 11.00. La 11.00 eu trebuia să ajung să îmi iau costumul popular de la teatru şi la 12.00 aveam meditaţii. Şi eu şi ea, atunci când ne vedeam în oraş, veneam cu ocazia. Ne întâlneam la un suc sau ne plimbam prin parcul de acolo. În ziua respectivă, eu nu am ajuns la 10.00, am întârziat un pic. Când am ajuns ea nu era. Am sunat-o de câteva ori. Telefonul ei suna, dar nu răspundea nimeni. Am crezut că poate are telefonul pe silenţios şi că o să mă sune când vede apelurile. Apoi am crezut că nu poate să vină sau că a rămas la vreo prietenă. Nu m-am gândit nicio clipă că ar putea fi ceva de groază“, a declarat prietenul Alexandrei, Marian.

Prietenul Alexandrei povestește că şi-a dat seama că ceva nu este în regulă când a fost apelat de o altă fată, prietenă a Alexandrei.

„Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă când o prietenă de-a ei m-a apelat pe Facebook şi m-a întrebat de ea. Am încercat să o mai sun şi telefonul nu mai suna. Era închis. Seara a a venit tatăl ei la mine să mă întrebe de ea, pentru că nu mai ştia nimic“, a mai spus Marian.

Despre Alexandra, Marian spune că era o fată foarte cuminte, iar dispariţia ei i se pare un coşmar.

„Noi aveam o relaţie de prietenie, dar nu ne vizitam acasă, nici eu la ea şi nici ea la mine. Mergeam la plimbare. Alexandra era o fată foarte cuminte, liniştită. Nu ştiu ce să mai zic. Nu am cuvinte. Mi se pare un coşmar“, a mai spus băiatul.

Băiatul spune că mersul cu ocazia în Caracal era o practică, pentru că toată lumea vine la magazinele din oraș.

„Mergeam la oraş cu diverse treburi. Inclusiv pentru cumpărături. Avem magazine şi acolo, la noi în localitate, dar la oraş era altfel“, a mai spus băiatul.

El speră ca Alexandra să fie în viaţă, iar după această tragedie spune că nu va mai merge cu ocazia.

„Eu sper şi cred că Alexandra este în viaţă. După dispariţia ei, nu cred că mai are cineva curajul să meargă cu ocazia“, a mai spus prietenul Alexandrei.

Gheorghe Dincă a sechestrat-o pe Alexandra miercuri, 24 iulie. Fata a fost dusă la casa lui de la ieșirea din Caracal..

Joi dimineața, Gheorghe Dincă a plecat la farmacie să cumpere niște creme pentru a trata rănile de la mâinile Alexandrei, așa cum a spus chiar fata la 112. A reușit să apeleze numărul de urgență, după ce a găsit unul dintre cele trei telefoane ale criminalului. Când a găsit-o vorbind la telefon, acesta a lovit-o cu putere, fata a căzut și a rămas inconștientă.

Gheorghe Dincă a mărturisit, sâmbătă, că a ucis-o pe Alexandra.