Prima apariție a lui Mihai Bendeac la Antena 1! Mona Segall l-a atras înapoi, după scandalul uriaș

Mihai Bendeac revine la Antena 1! Prima apariție a actorului pe postul de televiziune care l-a dat în judecată! Mona Segall a reușit să îl atragă înapoi, după scandalul uriaș!

Mihai Bendeac revine pe micile ecrane! După ce a părăsit cu scandal Antena 1 și a fost chiar dat în judecată de postul de televiziune, actorul este gata să facă din nou spectacol! Pe data de 21 martie 2025, fanii îl pot vedea în cadrul emisiunii speciale „Hai România în fiecare zi”, care va preceda meciul dintre România și Bosnia & Herțegovina.

Mai întâi, actorul a apărut într-un spot publicitar difuzat la TV și pe YouTube, fără să ofere însă detalii clare despre proiect. Ulterior, Antena 1 a confirmat oficial că acesta va face echipă cu Mona Segall pentru un talent show exploziv, care va debuta în toamnă. Vedeta s-a declarat entuziasmată de colaborarea cu Mihai Bendeac.

„Îmi doresc de multă vreme să lucrez cu Mihai Bendeac. Este un super om de televiziune, un actor foarte talentat și un regizor pe care îl admir, acum, după ce am văzut și «Căsătoria». Am foarte mare încredere în el și în talentul lui și, după această colaborare, sper să ne și împrietenim și să-mi spună și el Mona, nu doamna Segall. Până la acest proiect, ne-am mai întâlnit de câteva ori, contextual, la filmări, a fost invitat special într-un sezon «Chefi la cuțite», dar am apreciat întotdeauna mesajele de încurajare sau apreciere pe care le-am primit din partea lui”, a spus Mona Segall.