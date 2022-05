Prima imagine cu bebeluşul lui Laurenţiu Reghecampf cu iubita Corina Caciuc. Indiciu despre numele secret

Laurențiu Reghecampf a postat, pe o rețea socială, prima imagine cu micuțul pe care Corina Caciuc urmează să-l aducă pe lume peste doar câteva săptămâni. Lângă poză, antrenorul Universității Craiova a lăsat și un indiciu despre numele secret.

Laurențiu Reghecampf este în culmea fericirii de când a cunoscut-o pe Corina Caciuc. Cei doi îşi trăiesc povestea de dragoste departe de ochii curioşilor, însă, ocazional, mai ofertă detalii celor care îi urmăresc pe rețelele sociale despre ce se întâmplă în relaţia lor.

Recent, Laurențiu Reghecampf nu a mai ezitat și a postat, pe Instagram, o fotografie cu ecografia copilului pe care iubita lui, Corina Caciuc, îl poartă în pântece. Fanii i-au felicitat pe cei doi în comentarii, iar antrenorul le-a mai dat acestora un mic detaliu. Mai exact, despre numele pe care băieţelul lor îl va purta. Deşi nu a vrut să dezvăluie prea multe, a lăsat la vedere un mic indiciu.

“L.R.”, a scris tehnicianul Universității Craiova în dreptul fotografiei, semn că ar putea să-l boteze pe micuț Laurențiu Reghecampf Jr..

Cum s-au cunoscut, de fapt, Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc

Invitat în cadrul podcastului “Acasă la Măruţă”, Laurențiu Reghecampf a dezvăluit cum a cunoscut-o pe Corina Caciuc. Deşi nu a dorit să intre prea mult în detalii, tehnicianul i-a făcut, la momentul respectiv, şi o declaraţie de dragoste partenerei sale.

“Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere. Dar nu direct, doar am văzut-o, după care am încercat să iau legătura şi să o cunosc cu adevărat. S-a întâmplat în urmă cu un an, doi. Nici nu cred că este important şi nu cred că interesează pe nimeni exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simţi pentru persoana respectivă şi ce se întâmplă de acum în colo. Sunt foarte fericit! O iubesc, o să avem un băiat împreună, adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă”, a spus Laurențiu Reghecampf.

