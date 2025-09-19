Acasă » Știri » Prima imagine cu Eden, bebelușa Alinei cu Ilan Laufer: „Atât de mică și totuși atât de puternică”

19/09/2025
Prima imagine cu Eden, bebelușa Alinei cu Ilan Laufer /Foto: Instagram
Este bucuria mare în familia Alinei și a lui Ilan Laufer, care s-a mărit cu încă un membru. Astăzi, 19 septembrie, Alina Laufer a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, care a primit nota 10 din partea medicilor. Vestea cea mare a fost împărtășită și cu fanii din mediul online, iar Ilan Laufer a postat prima imagine cu fiica sa. Politicianul a transmis și un mesaj emoționant în mediul online.

Ilan și Alina Laufer formează un cuplu de ani de zile, iar pentru prima oară au devenit părinți în anul 2021, atunci când au apărut pe lume gemenii Davina și Nathaniel. Ulterior, cei doi și-au dorit să își mai mărească familia, însă s-au lovit de probleme de infertilitate. Însă, acum, dorința li s-a îndeplinit și au devenit, din nou, părinți.

Prima imagine cu Eden, bebelușa Alinei cu Ilan Laufer

Astăzi, 19 septembrie, Alina Laufer a născut, iar alături de ea a stat și partenerul de viață. Fetița celor doi a venit pe lume, iar acum aceștia sunt în al nouălea cer. Cei doi părinți și-au strâns pentru prima oară fetița în brațe, iar momentul emoționant a fost împărtășit și cu fanii din mediul online.

Ilan Laufer a distribuit în mediul online prima imagine cu fiica sa și s-a declarat cât se poate de fericit. Fiica lui poartă numele Eden, iar fanii au fost încântați să o vadă. Ilan Laufer a însoțit fotografia în care își ține fata în brațe de un mesaj emoționant.

„Eden, astăzi ne-am privit pentru prima dată. Te-am așteptat cu atâta emoție, iar clipa în care te-am strâns în brațe va rămâne veșnic în sufletul meu.

Atât de mică și totuși atât de puternică – un miracol dăruit de Dumnezeu. Bine ai venit, draga noastră Eden. Această primă întâlnire va rămâne pentru totdeauna în inima mea”, a scris Ilan Laufer, în mediul online.

Prima imagine cu Eden, bebelușa Alinei cu Ilan Laufer /Foto: Instagram

„Inimile noastre sunt pline de recunoștință”

În această dimineață, Ilan Laufer a anunțat venirea pe lume a fiicei sale, Eden. Nașterea a decurs bine, fără complicații, iar micuța a primit nota zece din partea medicilor.  Aceasta cântărește 3,105 kg și are 51 cm.

„Bine ai venit în viața noastră, scumpa noastră Eden Laufer! Astăzi, 19 septembrie 2025, Dumnezeu ne-a dăruit cel mai prețios dar – pe tine, minunea noastră.

Cântărești 3,105 kg și ai 51 cm de perfecțiune, iar inimile noastre sunt pline de recunoștință. Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte și Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest miracol. Să crești sănătoasă, iubită și ocrotită mereu”, este anunțul făcut de politician.

Alina Laufer a născut pentru a patra oară! Numele special ales pentru fetiță

Cum au reacționat copiii Alinei Laufer când au aflat că vor avea o surioară.

 

Foto: Instagram

