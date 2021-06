Prima reacție a Andreei Bălan după ce Viviana Sposub le-a arătat fanilor testul de sarcină: „Ella este foarte fericită”

Vestea despre posibila sarcină a Vivianei Sposub a luat prin surprindere pe toată lumea. Fanii brunetei se întreaba acum cum va reacționa Andreea Bălan la faptul că fetele ei ar putea să aibă un frățior sau o surioară.

Ei bine, nu știm exact dacă artista a văzut imaginile în care Viviana le arăta fanilor un test de sarcină, dar un lucru este cert. În timp ce toată lumea se întreba dacă informația este adevărată, Andreea Bălan le povestea fanilor săi de pe Instagram despre planurile pe Ella, fiica sa mai mare le are începând de săptămâna viitoare.

„Acum așteptăm să o luăm pe Clara de la grădiniță. Azi am luat-o pe Ella prima și am petrecut timp împreună, am fost la cumpărături să luăm haine pentru că săptămâna viitoare pleacă în tabăra de cercetași. Ella este foarte fericită”, a mărturisit Andreea Bălan, pe Instagram

Anunțul făcut de Viviana

Viviana Sposub și George Burcea au reușit să își pună fanii pe jar, după ce bruneta a publicat pe Instagram, în urmă cu puțin timp, un fimuleț controversat.

Concret, cei doi îndrăgostiți s-au filmat într-o farmacie în timp ce Viviana le arăta un test de sarcină cu descrierea „emoțiile de azi dimineață”. Până acum, George și Viviana nu au făcut niciun anunț oficial despre apariția unui copil în viața lor.

Actorul și partenera lui de viață s-au cunoscut pe vremea când erau ambii concurenți la emisiunea Ferma de la PRO TV. Potrivit propriilor declarații, relația dintre cei doi a început cu o amiciție frumoasă.

„Nu a fost nimic sexual de la început. Asta mi-a plăcut cel mai mult în ceea ce privește legătura cu Viviana, pentru că nu a fost nimic sexual de la început (…).

Între noi s-au petrecut lucrurile atât de natural timp de o lună de zile, încât am lăsat cumva amândoi sentimentele să iasă și să vedem părțile bune în celălalt. Și să acumulăm energie, dragoste, sentimente și tot ce vreți voi. Mi-a fost destul de greu fără ea și cred că și ei i-a fost foarte greu”, declara atunci George Burcea.

