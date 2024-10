Antrenorul lotului olimpic feminin de bob și sanie, Paul Neagu, e acuzat de DIICOT că a săvârșit acte de proxenetism cu sportivele sale în perioada 2013-2019. Antrenorul ar fi „constrâns fizic și moral să întrețină acte sexuale cu persoane de sex masculin” trei dintre sportivele lotului național. Mai mult decât atât, în anchetă sunt implicați fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, şi omul de afaceri Nassar Galeb. Antrenorul acuzat a oferit declaratii exclusive pentru CANCAN.

Aflat în Germania la acest moment, Paul Neagu se pregătește acum pentru o nouă provocare. Loturile de băieți și fete se vor întâlni pe 20 octombrie în Letonia pentru un cantonament. Tehnicianul nu a fost suspendat pe perioada anchetei DIICOT, însă comisia de disciplină a federației urmează să se reunească de urgență.

Le întâmpina după ce ieșeau de la duș?

Paul Neagu a vrut să demonteze punct cu punct toate acuzațiile pe care una dintre eleve sale, Ioana Gheorghe, i le-a adus. A rememorat ziua în care a mers în camera ei. Nu a pomenit absolut nimic despre faptul că i-ar fi luat cu forța telefonul, așa cum ea a declarat.

”Nu e adevărat. Nu poate sa imi spună nimeni că dacă eu te anunț cu 5 minute vezi că vin să îmi dai declarația ca să poți să pleci, tu ieși de sub duș. Nu e nimic adevărat!„, a început Paul povestea cu unul dintre incidente.

Antrenorul susține că sportiva care a început seria de dezvăluiri împotriva lui ar fi avut un motiv ascuns.

”Vă spun eu de ce, dorea să plece din cantonament. Era pandemie. Era Covid. Noi eram băgați într-o bulă cu echipa Germaniei și nu aveam voie să aducem pe cineva străin în aceastră bulă. Era lege de la început. Ea dorea ca prietenul ei să vină în această bulă. I-am dat posibilitatea să vină în decembrie și nu în noiembrie. Ea dorea cu tot dinadinsul ca prietenul ei sa fie acolo. Asta a fost toata povestea. Când cineva nu mai are ce să facă… În momentul de față, domnișoara Ioana nu face nimic, habar nu am. Eu nu am mai văzut-o de 2 ani, de 3 ani. Sunt niște probleme vechi care cred eu nu au niciun sens. Domnul avocat o să rezolve toate problemele„, a încercat să explice Neagu.

Acesta susține că el a tratat-o ​​corect pe sportiva care a avut mai multe ieșiri publice și a povestit despre faptul că a fost amenințată și intimidată pentru dezvăluirile făcute.

”Ea avut aceleași șanse, ca celelalte fete, dar eu sunt un om foarte corect. Şansele sunt întotdeauna egale, indiferent că o cheamă Andreea Grecu sau Ioana Gheorghe, sau mă rog celelalte sportive. Prietenul meu este cronometrul, atât„, a mai declarat Paul pentru Cancan.

Acuzat de proxenetism de mai mai multe eleve de-ale sale, antrenorul nu a ascuns problemele pe care le-a avut cu unele sportive.

”Aici nu mai e de plăcere. Aici e să pui osul la treabă și să muncești. Nu mai poti sa fumezi, nu mai poti… Adică poţi să fumezi şi să bei, dar în detrimentul celorlalte, pentru că e sport de echipă. (nr- Aţi avut probleme din acestea? Nu intru în amănunte, nu, pentru că nu mai e sportiva mea de trei ani, sau de patru ani. Eu mă bucur că ea e mereu ascultată şi e victimă, iar noi, cei care ne facem meseria cum trebuie suntem niște oameni care habar nu avem cum trăiește tineretul în ziua de azi”, susține Paul Neagu.

Anchetat de DIICOT, Neagu antrenează în continuare

Antrenorul nu a negat faptul că l-a cunoscut pe Radu Mazăre atunci când acesta a venit într-unul din centrele sale de terapie din Constanța. Colegul lui Paul, Iulian Pacioianu, antrenorul lotului masculin de bob și sanie, a venit și cu unele explicații în apărarea colegului său.

”Este colegul meu. Noi colaborăm de șase ani, mai exact 5 luni pe an, atunci când suntem la loturile naționale. Eu nu am simțit nimic, adică nu s-a întâmplat nimic. El nu a primit până acum nicio interdicție. Una e să apară un articol al unui sportiv, știți bine, fiecare sportiv nemulțumit poate să spună ce vrea. Nu ai de unde să știi la sută ce se întâmplă, pentru că dacă nu ești implicat acolo, nu ai de unde să știi.

El este plecat de dinainte de anchetă la familie, în Germania. Și nu e nicio problemă, nu are nicio interdicție. Are certificat de integritate de la poliție. Ce să vă mai spun? Am avut comisie la federație și în prima fază a fost problemă de suspendare. După aceea, ne-am dat seama sau și-a dat seama federația că nu poți să suspenzi un om care nu are nicio problemă.

Ioana Gheorghe a fost una dintre cele mai bune sportive, dar nu știu exact care au fost problemele acolo. Știu că Paul a fost forțat să aducă la un moment dat pe cineva ca antrenor secund și el nu a fost de acord. De acolo ar fi și plecat problemele acestea„, a spus Iulian Pacioianu pentru CANCAN.

