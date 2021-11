Prima reacție a lui Dragoș Paiu, soțul Roxanei Vancea, după ce aceasta a născut! ”Nu știu ce să fac mai întâi”

Este fericire mare în familia Roxanei Vancea! Aceasta a adus pe lume un copil perfect sănătos. Pe rețelele de socializare a și postat o imagine cu bebelușul ei. Dragoș Paiu, soțul ei, este extrem de emoționat, după ce a devenit tătic pentru a doua oară.

Roxana Vancea a fost nerăbdătoare să își strângă copilul la piept. Soţia lui Dragoş Paiu a adus pe lume un bebeluș perfect sănătos, iar pe rețelele de socializare a și postat prima imagine cu copilul, unde a strâns numeroase aprecieri și reacții din partea internauților. De asemenea, Roxana Vancea a ales să nască natural. Bebelușul a avut 3200 de grame la naștere și a măsurat 51 de centimetri.

Dragoș Paiu, soțul Roxanei Vancea, este în culmea fericirii, după ce a devenit tătic pentru a doua oară. Acesta mai are un băiețel din fosta relație: ”Sunt copleșit de emoții, nu știu ce să fac mai întâi”. Până în acest moment nu au dezvăluit ce nume va purta bebelușul.

Roxana Vancea și-a dorit să nască natural

Înainte să devină mămică, Roxana Vancea mărturisea pentru CANCAN.RO faptul că își dorește să aducă copilul pe lume pe cale naturală și s-a pregătit temeinic pentru acest moment. De mai bine de o lună, Roxana Vancea își pregătise bagajul pentru maternitate.

„Sunt în 38 de săptămâni, deci pot să nasc din clipă în clipă! Am bagajul pregătit de aproximativ o lună, e la ușă, mă așteaptă. Am zis să nu-l las pe ultima sută de metri și să fiu agitată atunci. O să nasc natural, la un spital de stat, la recomandarea doctorului meu ginecolog. Nu am niciun fel de emoții, chiar asta-i ziceam lui Dragoș, că nu mă încearcă niciun fel de sentiment. Cred că i le-am transferat lui pe toate.

Încă de la începutul sarcinii mi-am dorit să pot naște natural, dar a trebuit să aștept OK-ul doctorului. Știu de la prietenele mele care au născut prin cezariană că te refaci mult mai greu după o asemenea operație. Eu mă bucur că pot naște natural, că o să pot să fiu din nou activă. Nu e prioritar să mă întorc cât mai repede în sala de sport, ce-i drept nici nu am luat foarte multe kilograme în sarcină. O să mă întorc și să antrenez, dar și să mă antrenez în funcție de copilaș, el va fi prioritar”, ne-a dezvăluit Roxana Vancea.

