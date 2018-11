Prima reacție a lui Marcel Toader după ce a aflat de relația Mariei Constantin cu Dacian Varga

La mai bine de un an de la despărțirea scandaloasă de Marcel Toader, Maria Constantin a decis că este momentul potrivit să facă publică relația cu Dacian Varga. Iar acum a apărut și prima reacție a fostului ei soț.

Maria Constantin și Marcel Toader s-au despărțit cu scandal, iar în clipa de față nu-și mai vorbesc. Nici măcar nu se salută atunci când se întâlnesc. Cei doi s-au intersectat, în urmă cu ceva timp, la un post de televiziune, însă s-au comportat ca și cum nu s-ar cunoaște. Maria Constantin a ales să-și refacă viața și și-a asumat relația cu fotbalistul Dacian Varga. Ei bine, reacția lui Marcel Toader n-a întârziat să apară la auzul unei asemenea vești despre fosta lui soție. (CITEȘTE ȘI: MARIA CONSTANTIN ȘI DACIAN VARGA S-AU MUTAT ÎMPREUNĂ: ”E VIAȚA EI PRIVATĂ!”)

„Nu ştiu, nu sunt la curent. Habar nu am despre ce este vorba. Fiecare face ce vrea în viaţa lui, nu mă interesează viaţa nimănui. Nu, nu am mai vorbit şi nici nu o să vorbim”, a spus omul de afaceri, potrivit Antena Stars.

Maria Constantin a trecut prin două căsnicii

Maria Constantin a trecut prin două căsnicii, care s-au terminat cu scandal. Interpreta de muzică populară a fost măritată cu Ciprian Tapotă și Marcel Toader. Nu s-a despărțit însă de niciun bărbat în liniște. Interpreta de muzică populară susține, însă, că a făcut tot posibilul să-și salveze căsniciile. Din păcate pentru ea nu a reușit. (VEZI ȘI: SUNT DECLARAȚII MAI DURE CA NICIODATĂ! FOSTUL SOȚ O ACUZĂ PE MARIA CONSTANTIN CĂ…)

”Eu cred că m-am străduit și am tras foarte mult de aceste două căsnicii. Nu regret nimic, cred că pentru fiecare om este un destin. Se spune că Dumnezeu îi dă omului cât poate să ducă. Iar eu am dus mult. Cred că eu personal am greșit dăruind foarte mult. Sunt foarte implicată în momentul în care eu iubesc”, a spus Maria Constantin.

Artista și-a găsit însă liniștea în brațele lui Dacian Varga. Iar cea care a pus la cale a fost chiar o bună prietenă din anturajul blondinei.

Amica Mariei Constantin nu a mai suportat să o vadă pe aceasta singură și "neliniștită" și a pus la cale întâlnirea celor doi. Din câte se pare, demersul tinerei a fost de bun augur pentru că "săgeata lui Cupidon" și-a atins ținta.

"Între Maria și Dacian Varga a fost dragoste la prima vedere. Mai bine spus, a fost dragoste la prima cafea. S-au cunoscut în urmă cu o săptămână, după ce o prietenă bună a Mariei i-a adus împreună la o cafenea, acolo unde s-au și cunoscut. Relația dintre cei doi e la început, dar cred că lucrurile merg pe drumul cel bun. Le stă foarte bine împreună, iar Maria pare destul de fericită lângă Dacian", a mărturisit o prietenă a cântăreței, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.