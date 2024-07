Prima reacție a lui Randi, după ce a fost gonit de pe scena festivalului Beach, Please din Costinești: ”Sper că sunt bine cei care au leșinat ieri”

Joi 11 iulie 2024, Randi s-a confruntat cu o situație neplăcută pe scena festivalului Beach, Please din Costinești. După doar două piese interpretate, artistul a început să fie fluierat și huiduit de public. Crezând că nu este primit cu drag de către mulțime, acesta a încercat să-și stăpânească trăirile și s-a retras dezamăgit în culise. De la ce a pornit, de fapt, întreaga nebunie? Randi a vorbit despre ce s-a întâmplat cu adevărat în timpul prestației sale.

În urmă cu nici 24 de ore – în cea de-a doua zi a festivalului de la Costineți – Randi a trecut printr-un moment neplăcut pe scena Beach, Please. După ce a fost fluierat și huiduit de mulțime, acesta a fost nevoit să-și întrerupă concertul și să părăsească scena – după ce a cântat doar două melodii.

În timp ce se afla pe scena de la Beach, Please, Randi a început să audă fluierături din public, dar și semne – cum că trebuie să încheie recitatul – din partea mai multor oameni. Crezând că este gonit de pe scenă și că nu este pe placul celor care au venit la festival, artistul a încercat să-și păstreze calmul, și-a încheiat prestația și s-a retras în culise. Artistul a mai mărturisit că este prima dată – în 20 de ani de carieră – când se află într-o astfel de situație, motiv pentru care a fost confuz și nu a știut cum să interpreteze, dar nici cum să reacționeze la semnele pe care publicul le făcea. De fapt, fluierăturile nu îi erau adresate lui. O persoană din public a leșinat și avea nevoie de îngrijiri medicale, așa că organizatorii au cerut ca show-ul să fie întrerupt.

Abia după ce a părăsit scena, Randi a aflat motivul pentru care mulțimea a reacționat neașteptat în timpul prestației sale. La un moment dat, artistul a fost acuzat de indiferență – pentru că nu s-a oprit din cântat la primele semne venite din mulțime. Totodată, acesta susține că organizatorii ar fi trebuit să îl anunțe personal de faptul că trebuie să-și încheie recitalul – nicidecum să ghicească ceea ce vor oamenii să-i transmită.

”Hai să lămurim situația de la Beach, Please.

Mi-am imaginat că nu le place ceea ce facem, că poate este ceva în neregulă cu felul în care cântăm. Am ieşit mai devreme de pe scenă cu 2 piese, am plecat cu moralul foarte, foarte jos. Nu ni s-a comunicat despre ce era vorba şi despre ce s-a întâmplat cu adevărat. Nu a fost vorba despre ignoranță, ci doar despre o lipsă de comunicare. Vina a fost a celor de la securitate, care ar fi trebuit să vină pe scenă să ne informeze despre ce s-a întâmplat. Oamenii erau cu telefoanele sus, au scris niște mesaje pe telefoane, dar eu nu am cum să vad ce scrie pe telefoanele voastre – care sunt la 50 de metri distanță. Nu a fost vorba de ignoranță. Noi nu știam dacă să mai continuăm show-ul, simțindu-ne nedoriți pe scenă. Noi suntem oamenii care cântă despre iubire, despre generozitate, toleranță și unitate. Nu puteți să vă imaginați că nu ne pasă atunci când se întâmplă astfel de lucruri. Sper că sunt bine cei care au leșinat ieri și sper să vină în continuare la festivaluri”, a spus Randi pe TikTok.