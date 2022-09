Tzancă Uraganu și partenera sa s-au confruntat cu o problemă gravă, ieri seară. Locuința din Pipera a fost spartă de hoți, iar mai multe bunuri au fost furate. Cântărețul a recaționat dur. Iată declarațiile!

Duminică, 25 septembrie, CANCAN.RO vă arăta, în exclusivitate, calvarul prin care au trecut Tzancă Uraganu și partenera sa de viață. Locuința acestuia din Pipera a fost spartă de hoți, și, potrivit surselor noastre, manelistul a fost lăsat fără suma de 80.000 de euro și unul dintre ceasurile sale, deloc ieftine. (Vezi AICI întreaga poveste)

După ce autoritățile au ajuns la fața locului, pentru a lua amprente și a investiga spargerea locuinței, Tzancă Uraganu a făcut primele declarații, pe rețelele de socializare. Într-un videoclip, manelistul a explicat ce s-a întâmplat și a promis că hoții vor fi prinși și vor „plăti cu zilele” lor.

”Îmi cer scuze dacă vorbesc puțin mai urât sau cu un limbaj mai prost, pentru că sunt un pic nervos pe oamenii ăștia, de sărăcie și de foame, nu mai știu ce să mai facă, nu mai știu… oricui să dea în cap, oricum să tâlhărească, oricum să facă, și ajung la astfel de gesturi. Băi, hoților, care ați spart casa asta de la Pipera. Ați spart un apartament, aici, la Pipera. Dar vreau să vă spun că sunteți niște hoți foarte proști, pentru că, în primul rând, nu ați găsit nici banii care vă așteptați voi, pentru că toți banii pe care îi am eu îi am aici pe telefonul ăsta pe care vorbesc cu voi. Îi am pe card, adică la vedere, pentru că toți banii pe care îi iau sunt pe telefon. Ascultați bine ce vă spun și să vă intre bine în cap. Ați intrat pe aici (n.r. unde arată în video), s-a văzut tot traseul vostru, uitați camera aia chiar acolo, o vedeți? Vedeți camera asta unde a bătut? Direct spre voi, b*&^%$$ș &^%$ în morții voștri și în familia voastră să-mi bag &^%$ în toți morții voștri și în copiii voștri. Că o să vă depistez”, a spus Tzancă Uraganu în videoclipul apărut pe Tik Tok.

Vezi și CUM A CÂȘTIGAT MARYMAR INIMA LUI TZANCĂ URAGANU? AM AFLAT SECRETUL ȘI CARE ESTE CEA MAI DE PREȚ CALITATE A BRUNETEI

Citește și TZANCĂ URAGANU, FOC ȘI PARĂ PE UN PREOT! „SĂ-ȚI FIE RUȘINE FAȚĂ DE DUMNEZEU!”

Tzancă Uraganu, reacție furibundă: ”Nu o să mă las de capul vostru și o să plătiți cu zilele voastre, cu vârf și îndesat”

Reacția furibundă nu s-a terminat aici. Cântărețul a continuat seria declarațiilor, pe internet. A arătat traseul urmat de hoții care au prăduit locuința din Pipera: ”Unde credeați că vă treziți voi? În câmp? Aici este un complex dotat cu camere de supraveghere. Ăsta este apartamentul spart, sunteți niște hoți foarte proști, n-aveți experiență deloc. Ați venit ca niște proști pe câmp, v-ați mai și murdărit. (…) Suntem aici cu Poliția, Criminalistica, cu tot ce trebuie. Vă jur pe fata mea că o să fiți prinși în cel mai scurt timp și o să aveți zile negre. Voi ați crezut că vă îmbogățiți. Sunteți niște fraieri, fomiști și mai mult ați făcut deranj aici. Nu o să mă las de capul vostru și o să plătiți cu zilele voastre, cu vârf și îndesat. (…) Ați luat ce-ați luat, ceva ce, pentru mine, nu contează. Dar pentru gestul ăsta al vostru, o să plătiți scump, vă garantez. (…) S-a găsit tot traseul vostru, complexul ăsta e foarte dotat din toate punctele de vedere. Ați venit prin spate, n-ați venit prin față. Deja avem câteva nume și vă spun că o să regretați ziua în care v-ați născut”.

Sursă foto & video: Instagram, Tik Tok