Prima reacție a mamei tânărului din Vaslui, care a fost găsit mort în șanț după un pariu la beție

Un pariu stupid i-a adus sfârșitul unui tânăr de 24 de ani din județul Vaslui. Acum a apărut și prima reacție a mamei sale, care este șocată de cele întâmplate.

Totul a pornit de la un tânăr care urma să plece la muncă în Belgia și și-a dorit să chefuiască înainte cu prietenii săi. La un moment dat, cei trei au pus un pariu mortal. Și anume… cine bea cea mai mare cantitate de alcool. Au pus mână de la mână și au cumpărat bere, iar când au rămas fără au băut țuică.

Spre dimineață, tânărul a fost descoperit mort în șanțul din fata casei de către șeful de post din comuna Duda Epureni, care a sunat la Ambulanță și a anunțat familia băiatului. Rudele sale nu-și pot reveni din șocul suferit.

„Între două jumate, trei fără un sfert, a venit Poliţia şi mi-o bătut la uşă. Deci am sărit imediat, suspans, şi zic ce se întâmplă? Am ieşit afară şi zice unde-i băiatul matale? Zic, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Şi atunci zice – băietul matale e mort. Că-l văzuseră în şanţ. Am zis că mor”, povesteşte mama victimei.

Amicii de pahar ar fi decis să-l scoată pe băiat afară, în frig, şi l-au abandonat pe marginea drumului. Gerul i-a fost fatal: „La 200 de metri distanţă. Dacă veneau şi-mi spuneau, mă duceam şi-l luam eu, în ce hal era acolo. Era cu burta goală, cu spatele gol, descălţat, fără geacă pe dânsul”, spune bunicul victimei.

La autopsie, medicii legişti au constatat că băiatul a murit îngheţat. Ceilalţi doi tineri sunt cercetaţi sub control judiciar pentru ucidere din culpă.