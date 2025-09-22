Prima reacție a Poliției, după ce un mail anonim a ajuns în mai multe școli din București: ”Voi intra cu două pistoale”

Alertă la mai multe instituții din București după primirea unei amenințări prin e-mail care anunța un atac armat asupra elevilor. Mesajul, expediat anonim către adrese oficiale ale Inspectoratului Școlar al Sectorului 2 și către mai multe școli și unități medicale din Capitală, a indicat intenția unui atac planificat pentru dimineața zilei de luni. Autoritățile au declanșat verificări și au mobilizat resurse pentru a evalua seriozitatea amenințării și pentru a asigura protecția elevilor și a personalului.

Imediat după sesizare, structurile de ordine publică au inițiat investigații coordonate cu serviciile de informații, pentru a stabili originea mesajului și a evalua riscul real. Din primele verificări efectuate de poliție în cooperare cu serviciile specializate nu au rezultat indicii care să confirme faptul că amenințarea ar fi una credibilă. Cu toate acestea, ancheta continuă pentru a identifica expeditorul mesajului și pentru a verifica dacă acesta are legături cu persoane care ar putea pune în pericol siguranța unităților vizate.

Ce au transmis polițiștii

Pe fondul amenințării primite, autoritățile au anunțat că mențin o prezență sporită în zona instituțiilor de învățământ și a spitalelor vizate, dar au subliniat că nu există motive care să justifice panică în rândul populației. Instituțiile responsabile au precizat că, deși analiza inițială nu indică un pericol iminent, orice astfel de sesizare este tratată cu maximă seriozitate și investigată în detaliu, pentru a preveni riscuri potențiale și pentru a proteja elevii.

„La data de 21 septembrie, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din municipiul București și unele unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare. După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației. Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală. Menționăm că Poliția Capitalei și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale. Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, a fost mesajul transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Incidentul vine într-un context în care, recent, s-au înregistrat cazuri izolate în care elevi au ajuns la unitățile de învățământ cu arme sau obiecte periculoase, situații care au ridicat semne de întrebare privind accesul minorilor la astfel de mijloace.

„Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două Pistoale Beretta Px4 Storm să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor”, este mesajul transmis instituțiilor de învățământ din Capitală, potrivit .

Reprezentanții școlilor au fost îndemnați să revizuiască planurile interne de reacție la urgențe, să organizeze instruiri pentru personal și, acolo unde este cazul, să intensifice comunicarea internă pentru a asigura că toate nivelurile administrative răspund prompt la orice semnal de alarmă.

