Prima reacție a șoferului aflat la volanul autobuzului care a luat foc în Capitală. A salvat viața a 7 călători!

Au fost clipe de coșmar pentru bucureșteni. Un autobuz STB – care circula pe linia 381 – a fost cuprins de flăcări, în timpul unei curse cu pasageri. Incendiul a fost atât de puternic încât flăcările au carbonizat în întregime caroseria. Viteza de reacție a șoferului a fost cea care a salvat viețile călătorilor.

Incidentul s-a produs în dimineața zilei de joi, 6 februarie 2025, în jurul orei 05:30, la un autobuz care circula pe linia 381, în intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Calea Văcărești, în zona Podului Mihai Bravu. În mijlocul de transport se aflau 7 pasageri, călători care au scăpat teferi și nevătămați.

Te-ar putea interesa: Nu e o glumă! Cât câștigă pe an o româncă stabilită în Londra, care e șofer de autobuz: ”Lucrez 5 zile pe săptămână”

Șoferul STB începuse programul de lucru de mai puțin de jumătate de oră, iar la un moment dat a simțit în cabină miros de fum. Ajuns într-o situație deosebită, de pericol extrem, bărbatul a dat dovadă de calm și prezență de spirit. Aflat în control deplin, șoferul a oprit autobuzul, a deschis ușile și i-a dat jos pe oameni. În doar 10 minute, vehiculul a fost carbonizat complet.

”Normal că intri în panică, nu? Mie îmi era de călători, nu de mine. Am văzut că iese fum, am luat extinctorul și când am venit înapoi era flacără deja. Cred că s-a întâmplat un scurt, ceva. Suntem instruiți, știm cum să acționăm, mai departe, asta e. Nu depinde de noi”, a spus șoferul care a salvat viața celor 7 pasageri, potrivit Observatornews.ro.