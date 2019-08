Primele declarații ale Biancăi Drăgușanu și Alex Bodi după ce s-au căsătorit civil

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au spus, astăzi, cel mai important ”Da!” din viața lor în fața ofițerului Stării Civile, iar acum au apărut și primele declarații ale celor doi după marele eveniment.

Ceremonia în urma căreia fosta prezentatoare a devenit doamna Alex Bodi a fost organizată în mare secret. În jurul orei 15:00, afaceristul extravagant a ajuns la Casa de Căsătorii a Sectorului 3 din București. La câteva minute bune distanță, și-a făcut apariția și fosta prezentatoare de la Kanal D, care a venit cu un alt autoturism de lux. (CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV. PRIMA REACȚIE A LUI VICTOR SLAV, DUPĂ CE BIANCA DRĂGUȘANU S-A CĂSĂTORIT AZI CU ALEX BODI: “EU NU AM…”)

Bianca Drăgușanu a ales să poarte în ziua cununiei civile cu Alex Bodi o rochie albă din dantelă, care are o croială foarte sexy și care îi pune în evidență trupul fără imperfecțiuni. Când a coborât din bolidul bărbatului iubit, vedeta ținea în mână un superb buchet de trandafiri roz și mov.

După ce s-a terminat cununia civilă, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au oferit și primele declarații despre cea mai importantă zi din viața lor. (VEZI ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU, OPRITĂ ÎN TRAFIC PE AUTOSTRADĂ! POLIȚIȘTII AU INTRAT ÎN ALERTĂ: “ȘOFERUL A CONSUMAT SUBSTANȚE INTERZISE!” + PRIMA REACȚIE A DIVEI)

„Eu în ultimul an, așa m-am simțit, sunt foarte fericită că am făcut acest lucru și amândoi simțim…nu am cuvinte să exprim. Nici măcar părinții noștri nu au știut, ne-am dorit să fie un eveniment foarte restrâns și amândoi ne-am dorit să nu se afle public, dar asta este. O să afle mama acum și de la voi și părinții lui.

Prietenii noștri care ne-au ajutat să îndeplinim toate… (martori, n.r.). A fost discutată de mai multă vreme (cununia, n.r.). Nu știu…(nuntă, n.r.). Suntem căsătoriți. Eu mă îmbrac în fiecare zi în rochie de mireasă. Acum mergem să luăm masa la restaurant și apoi mergem la sală” a spus Bianca Drăgușanu, pentru Antena Stars.

„Amândoi am avut emoții. Sunt emoții… acum trebuie să dăm explicații la toată lumea” a spus și Alex Bodi.