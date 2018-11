Primele declarații ale Cameliei Potec după ce și-a botezat fetița: ”Am așteptat de când s-a născut acest moment…”

În urmă cu două zile, Camelia Potec și-a botezat fetița. Iar acum fosta campioană la natație a vorbit pentru prima oară despre marele eveniment din viața ei.

Camelia Potec, familia și prietenii apropiați ai fostei campioane la natație au avut parte de momente extrem de emoționant în urmă cu două zile atunci când și-a creștinat fetița. Nașa micuței Caelia Ioana Gabriela a fost nimeni alta decât… Gabi Szabo. (Studio de videochat Bucuresti ofera salariu garantat!)

„Am aşteptat de când s-a născut, acest moment. Să intre în rândul creştinilor pentru că este important botezul în viaţa fiecărui copil, în viaţa fiecărui om. Nu am vrut să aşteptăm până anul viitor. Slujba a fost foarte frumoasă, chiar dacă cam avut emoţii şi m-am uitat numai la ele două, la naşă şi la ea. Slujba a fost extraordinar de frumoasă şi timpul a trecut foarte repede. Astăzi nu am plâns, pentru că nu am avut de ce. Ea a fost foarte liniştită, naşa foarte sigură pe ea, la fel şi naşul.”, a declarat Camelia Potec în cadrul unei emisiuni TV.

Bineînțeles, emoțiile au fost la cote maxime și pentru nașa Gabi Szabo. (CITEȘTE ȘI: CAMELIA POTEC, ÎN CULMEA FERICIRII. A DEVENIT MĂMICĂ PENTRU PRIMA OARĂ. CINE A FĂCUT MARELE ANUNȚ)

”Eu am avut ceva emoţii pentru că mă gândeam cât de repede pot să o dezbrac, cât de repede pot să o îmbrac. Până la urmă ne-am descurcat pentru că alături de noi au fost şi bunicii, a fost şi Camelia. Ceea ce m-a surprins foarte tare a fost faptul că, Ioana Caelia a fost la început agitată, dar s-a liniştit instantaneu după ce a ieşit din apa din cristelniţă, după care a dormit. E un copil minunat, un copil liniştit.”, a spus Gabi Szabo, naşa micuţei. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!)

Camelia Potec, cerută în căsătorie anul trecut

În urmă cu mulţi ani, pe vremea când era sportivă de performanţă, Camelia Potec a fost intens curtată de Prinţul Albert de Monaco. Lucru confirmat chiar de Doina Sava, antrenoarea Cameliei. În timpul concursului Mare Nostrum din Monte Carlo, din 2000, Prinţul s-a îndrăgostit de înotătoarea din România, însă românca a fost refuzat. Ulterior, Prinţul Albert s-a căsătorit tot cu o fostă înotătoare, Charlene Wittstock. Iar fosta campioană la natație a fost cerută în căsătorie de către un ”ofițer” la sfârșitul anului trecut. (CITEȘTE ȘI: CAMELIA POTEC SI FLORIN PIERSIC, O RELATIE OLIMPICA!)

”Nu a fost deloc greu în cazul meu să rămân însărcinată. Mi-am planificat cu viitorul meu soţ nunta în septembrie, dar trebuie să o amânăm. Am primit inelul în ajunul Crăciunului. E o dragoste fulgerătoare, matură, cu de toate. Ne ştiam de luni bune şi ne-am întâlnit când a trebuit. Am acceptat să beau o cafea cu el şi de atunci am ieşit mai des. Am terminat 2017 foarte obosită, analizele nu mi-au ieşit foarte bune, mi-au arătat că am vitaminele şi calciul la limitele minime, am avut un an greu şi eram extenuată. La jumătatea anului am mers la un control şi am aflat că şansele erau 50 – 50 să fie totul ok”, a spus Camelia Potec într-un interviu. (Cum castigi bani rapid)