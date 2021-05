Primele declarații ale lui Dani Oțil, după nunta de sâmbătă: „A fost teambuilding”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au ajuns, în sfârșit, să fie soț și soție, după ce sâmbătă, 15 martie s-au căsătorit într-un cadru intim, respectând regulile sanitare impuse de pandemie.

Glumeț de fire, matinalul de la Antena 1 a spus, în direct, la Neața primele impresii după nuntă. Dani dezvăluie faptul că momentan nu simte nicio diferență între a fi căsătorit și necăsătorit.

„Vă anunț că tot așa, și căsătorit și nu. Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 de câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n.r. cei din platou).

Accept toate răutățile, vă anunț că este tot asa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”, a declarat Dani Oțil, în direct la Neatza cu Răzvan și Dani.

Primele impresii ale lui Răzvan Simion

Totodată, Răzvan Simion a vorbit despre nunta prietenului său. Vedeta spune că a dansat extrem de mult și pentru prima oară l-au bătut pantofii. Prezentatorul a venit însoțit de iubita lui, Daliana Răducan.

„A fost prima data când m-au bătut pantofii la o nuntă. Nu am mai dansat de un an jumate, am dansat acum de mi s-au rupt pantofii”, a povestit Răzvan Simion.

Detalii despre marea nuntă

Gabriela Prisăcariu a purtat o rochie albă, impresionantă, în timp de Dani a îmbrăcat un costum într-o nuanță nude, la care a asortat pantofi în ton și o cămașă albă.

Modelul le-a împărtășit fanilor și inelul pe care l-a purtat în momentul în care și-a unit destinul cu tatăl copilului ei. Vedeta a purtat un inel masiv, în formă de fluture.

La eveniment au participat mai multe vedete. În afară de colegii de la Neața, prezenți la eveniment au mai fost Mihai Bobonete și soția sa. Bunul prieten al prezentatorului, Nicolai Tand, a fost cel care a gătit la nuntă. Nașii cuplului au fost Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu.

