Primele declarații ale lui Nelu Ploieșteanu după ce s-a spus că este internat în spital

S-a zvonit în ultima vreme că Nelu Ploieșteanu ar fi internat în spital, în stare gravă, din cauza gripei. Acum artistul a vrut să lămurească situația și a spus adevărul despre starea lui de sănătate.

„Probabil că s-a înțeles greșit, eu am venit la domnul Brancu aseară, după care mi-am onorat un contract de la Slănic Moldova. Am avut alte probleme, am fost la băiat, la cimitir. Nu știu ce au înțeles ăștia din televiziune. Când am fost bolnav am recunoscut la toată lumea, am avut niște probleme mai delicate, am avut asta cu mușchiul de la piciorul drept, dar mulțumesc lui Dumnezeu, pot să alerg, să muncesc.



Dacă aș spune că sunt minunat, râdeți de mine. De la o vârstă încolo te mai doare ceva. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-am mai revenit după pierderea băiatului…a început să ni se întipărească în minte că mergem la băiat. De 8 luni de zile nu lipsește nimeni de la mormântul lui. Sunt foarte bine cu soția, o iau și pe ea cu mine într-o vacanță, am o casă la munte, ca o casă la țară.” a povestit Nelu Ploieșteanu, la Antena Stars.

De ce boală suferea fiul lui Nelu Ploieșteanu

Elena și Nelu Ploieșteanu l-au pierdut pe Mihăiță în urmă cu nouă luni, iar de atunci viața lor s-a schimbat total. Mihăiță s-a născut perfect sănătos, dar un vaccin făcut greșit l-a lăsat paralizat la vârsta de doar două luni. Fiul lui Nelu Ploieșteanu suferea detetrapareză spastică și encefalopatie. (CITEȘTE ȘI: NELU PLOIEȘTEANU, ÎNGENUNCHEAT DE PROBLEME MEDICALE. MĂRTURII SFÂȘIETOARE DESPRE FIUL MORT: “NU PRONUNȚĂM CUVÂNTUL…”)

„El, la o lună și jumătate, a făcut un vaccin, nu știu să vă spun ce vaccin, că era altă schemă atunci…, i-a făcut acel vaccin și-n două săptămâni n-a mai mișcat nici mânuțe, nici piciorușe… În momentul când i-a făcut acel vaccin, s-a înnegrit tot… n-am știut ce se întâmplă, l-am bătut pe spate, la funduleț, și-a revenit… dar impactul a fost atunci, nu știu cât a putut să stea așa, să nu oxigeneze creierul și…„, povestea în urmă cu ceva timp Elena Ploieșteanu.