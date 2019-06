Primele declarații ale lui Victor Slav despre presupusa iubită: ”Cred că v-am obișnuit, de-a lungul timpului, cu asumarea vieții personale”

După zvonurile din ultimele zile, conform cărora Victor Slav ar avea o relație, iată că prezentatorul TV a reacționat.

Vacanța în care a plecat, recent, Victor Slav a stârnit multe semne de întrebare în rândul curioșilor. Nu de alta, dar prezența Roxanei, o blondă misterioasă, a alimentat ideea că prezentatorul TV ar fi început o nouă poveste de dragoste. Cei doi s-au fotografiat împreună, în vacanță, iar speculațiile nu au întârziat să apară.

Viața sentimentală a lui Victor Slav rămâne un subiect de actualitate, fanii săi și toți apropiații ”cuplându-l” cu diferite frumuseți, la diferite intervale de timp. Acum, însă, prezentatorul TV a ținut să precizeze că, în momentul de față, nu se află într-o relație. (CITEȘTE ȘI: AȘA CEVA MAI RAR! CE MESAJ I-A TRIMIS FOSTA IUBITĂ LUI VICTOR SLAV DE ZIUA LUI)

“As fi tare curios sa stiu care sunt sursele care au confirmat aceasta relatie amoroasa, astfel incat nu doar un articol de ziar a sustinut ca aceasta ar exista, dar se si fac emisiuni de doua zile pe aceasta tema. Cred ca v-am obisnuit, de-a lungul timpului, cu asumarea vietii personale si, daca as fi fost intr-o relatie, cu siguranta ati fi aflat. Sunt uimit in ultima perioada de genul acesta de stiri, de modalitatea conceperii lor si de vehementa sustinerii. Revenind, aceasta stire este total falsa si v-as ruga, pe viitor, sa contactati, intr-un fel sau altul, si persoanele direct implicate. In rest, daca intereseaza pe cineva, vacanta a fost minunata… recomand!”, a mărturisit Victor Slav pe contul său de Facebook.

Victor Slav are o fetiță cu Bianca Drăgușanu

Victor Slav s-a născut pe 5 iunie 1980 în București. El a absolvit Academia de Studii Economice din București și s-a făcut remarcat în lumea televiziunii în 2001, când a apărut în show-ul “Vara ispitelor”, alături de prietenul său Bogdan Vlădău. În 2006, prezentatorul TV a făcut mai multe acte de caritate după ce a câștigat locul I la emisiunea “Dansez pentru tine”. (VEZI ȘI: BIANCA & ALEX BODI S-AU ÎNTÂLNIT PENTRU PRIMA OARĂ ÎN PUBLIC CU VICTOR SLAV! AM FILMAT REACȚIILE LOR…)