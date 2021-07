Primele imagini cu băiețelul lui Culiță Sterp. Artistul este topit după bebeluș!

Culiță Sterp și Daniela Iliescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au cunoscut în liceu, căci au fost colegi de clasă, dar abia după terminarea lui s-au îndrăgostit. Daniela Iliescu îl face tare fericit pe artist, mai ales că l-a făcut tătic!

Recent, fostul concurent de la ”Survivor”, a postat pe pagina sa de Instagram, câteva filmulețe cu bebelușul său. Dragostea pentru fiul său i se citește în gesturi, Culiță fiind surprins în ipostaze emoținante, cu bebelușul în brațe. ”În curând o să-l cunoașteți și o să aflați ce nume poartă!”, a scris Culiță alături de postarea cu fiul său.

Din câte se poate vedea, cel mic a moștenit frumusețea mamei sale, dar și culoarea părului tatălui său, fiind o combinație absolut adorabilă dintre cei doi părinți!

”Azi am văzut cum arată fericirea”

”Astăzi 17 Iunie, am văzut cum arată fericirea, până acum pot spune că am trăit degeaba! Nu se poate descrie în cuvinte acest sentiment, aceste trăiri, pe care vă doresc tuturor să le simțiți, pt că vă schimbă viața cu adevărat ❤️ 4 kg si 55 de cm, atât are fericirea noastră întruchipată într-un îngeraș de băiat, pe care l-a adus pe lume cea

mai frumoasă si cea mai iubită mămică din lume @daniela.iliescu! Vă iubește tata și o să facă tot ce-i stă în putere să aveți o viața frumoasă și să nu vă lipsească nimic! ❤️”, scria Culiță pe rețelele de socializare în ziua în care a venit pe lume băiețelul său.

Cum a început povestea de dragoste dintre Culiță Sterp și Daniela!

Pe platforma Youtube, cei doi au povestit cum s-au întâlnit, ce sentimente împărtășesc și cum s-au îndrăgostit.

„În clasa a 9-a nu ne-am înțeles foarte bine. În clasa a 11-a, a 12-a ne-am apropiat cel mai mult. Am ajuns să fim prieteni foarte buni prieteni pentru că eram cei mai nebuni. Eu eram cel mai nebun de la băieți, ea era cea mai nebună de la fete. A venit la majoratul meu. Mie îmi plăcea de ea din liceu, dar îmi era rușine să îi spun. Nu poți să treci din friendzone. Ea avea iubit în clasa a 12-a, când îmi plăcea mie de ea. O vedeam cea mai frumoasă, e cea mai frumoasă”, a spus Culiță Sterp.

Culiță Sterp și Daniela Iliescu s-au apropiat încet, încet, până când au reușit să își formeze chiar și o familie! Cu răbdare și cu dorința se de a se cunoaște, cei doi au reușit să se înțeleagă, să se respecte și să se iubească.

„ Eu când am început să vorbesc cu Daniela nu eram cu fosta mea soție. Ne-am întâlnit la o cabană la munte, după ce am venit de la o cântare. Ea a crezut că vreau doar o aventură. Nu prea mă băga în seamă. I-am arătat că îmi place de ea și vreau să vă spun că a trecut mult timp până să ne pupăm măcar. Momentele alea de la început au fost cele mai frumoase, când stăteam la povestit. Îmi era rușine să o pup și aveam fluturi în stomac”, a mai povestit Culiță Sterp.

Sursa foto: Culița Sterp Instagram