Primele imagini cu cererea în căsătorie a lui Cătălin Dobrescu. Ce s-a întâmplat după ce fostul soț al Oanei Radu a îngenuncheat în fața iubitei

Bombă în showbiz! Dragostea plutește în aer pentru fostul soț al Oanei Radu, la propriu! Cătălin Dobrescu nu a mai stat pe gânduri și a trecut la nivelul următor alături de bruneta focoasă cu care se iubește. Deja v-ați dat seama despre ce este vorba: a cerut-o în căsătorie!

Cătălin Dobrescu, cunoscut drept fostul partener al Oanei Radu, mai ales pentru acuzațiile grave pe care artista i le-a adus după ce și-au separat drumurile, a trecut definitiv peste trecut și a făcut un pas uriaș în cuplu: și-a cerut iubita în căsătorie, iar momentul a fost unul cu adevărat emoționant!

Cătălin Dobrescu a îngenuncheat în fața iubitei

Deși nu sunt împreună de mult timp, Cătălin și Alina, o brunetă focoasă și cu pasiuni comune cu antrenorul: sportul și nutriția, par mai îndrăgostiți ca niciodată. Mai mult, nici diferența de vârstă nu l-a deranjat pe fostul soț al Oanei Radu, noua sa parteneră fiind cu 6 ani mai mare decât el.

După cum vă spuneam, momentul a fost unul de-a dreptul emoționant, iar ploaia a intensificat scena parcă scoasă din filme. Dacă nici ploaia nu l-a oprit, nimic nu o mai face! Cei doi au emanat fericire prin toți porii, iar alături de ei în aceste momente speciale au fost prietenii care au avut grijă să filmeze tot.

Cererea nu a fost deloc una discretă: s-a întâmplat în piața mare din Sibiu, în văzul lumii, cu prietenii și trecătorii ca martori. Cătălin Dobrescu a postat filmulețul pe contul personal de Instagram și a atașat un mesaj sincer și emoționant pentru femeia care i-a devenit „dependență”:

„Nu sunt perfect și nu am fost niciodată, iar dacă am greșit, poate am făcut-o din orgoliu și din prea multă iubire. Dar acum știu că principalul meu scop în viață este să te fac fericită. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. PS. Sunt fericit, împlinit și liniștit. Sunt dependent de tine, „liniștea mea”. Mulțumesc celor ce mi-au fost complici la realizarea visului meu.

Vă pup și vă doresc să simțiți ce simt eu acum.”

Așadar, Cătălin Dobrescu e OUT din trecut și ALL IN pentru viitor, iar Alina pare să fie jackpot-ul lui în dragoste.

