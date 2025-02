Cum răspunde Cătălin Dobrescu acuzațiilor făcute de Oana Radu, fosta lui soție: „Suferă pentru că a avut o…”

Cătălin Dobrescu a făcut o nouă serie de declarații la adresa Oanei Radu. De data aceasta, antrenorul de fitness a dat-o la pace și chiar i-a luat apărarea în fața celor care o judecă și o acuză că minte. Cum răspunde bărbatul acuzațiilor îndreptate către fosta sa soție?

După aproximativ 4 ani de relație, Oana Radu și Cătălin Dobrescu au decis să divorțeze. A trecut mai bine de un an de la despărțire, însă nici acum cei doi nu își dau pace. Invitată în cadrul unui podcast, artista a dezvăluit detalii tulburătoare din timpul căsniciei cu antrenorul de fitness.

IREAL! Cătălin Dobrescu avea ”taxă pe kilogram”. Câți bani îi plătea Oana Radu dacă nu slăbea

La scurt timp după ce Oana Radu a vorbit deschis și liber despre situațiile traumatizante la care a fost supusă de fostul ei partener, Cătălin Dobrescu a reacționat și a răspuns acuzațiilor artistei. Reamintim că interpreta l-a acuzat pe antrenorul de fitness că nu o lăsa să mănânce, o cântărea zilnic și o taxa cu bani dacă depășea numărul de kilograme impuse de el.

„În timpul căsătoriei, mâncam în baie, mă ascundeam. Nu aveam voie… Dacă aveam un cheat meal (n.r. o masă la care putea mânca orice își dorea) permis pe săptămână… De asta spun că eu, după ce am ieșit din lagăr… din relație, scuze, mi-a scăpat…

Eu, în această relație, am fost obligată să slăbesc, deși oamenii vor spune că datorită lui am slăbit. Eu am fost obligată să slăbesc, pentru că eram amenințată că o să fiu părăsită și eram cântărită în fiecare dimineață. Dacă nu aveam kilogramele pe care trebuia să le am, plăteam financiar. Uite, zic o chestie în premieră… Da (n.r.: avea o taxă), taxă pe kilogram se numește. Jur! Prietenii apropiați știu”, a povestit artista, în podcastul lui Bursucu.