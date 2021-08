Primele imagini cu mama Oanei Roman, după ce a fost internată câteva săptămâni în spital „Are un nou diagnostic și ia tratament”

Oana Roman a mers din nou la medic cu mama sa, pentru a se asigura că Mioara Roman primește tratamentul corespunzător. Fiica lui Petre Roman a mărturisit că se simte foarte obosită psihic zilele acestea.

„Astăzi am venit s-o iau pe mama, pentru că mai are o serie de investigații de făcut. I-am făcut foarte multe până acum. Astăzi mai mergem la încă doi doctori s-o vadă, pentru încă un consult neurologic. Are un nou tratament, un nou diagnostic. Am credința că de acum lucrurile vor fi mult mai bune. Că acest tratament o va ajuta, că trebuia să facă aceste investigații. În urma ultimul RMN pecare l-a făcut doctorii au putut vedea mult mai bine și i-au prescris un nou tratament.”, a transmis Oana Roman pe Instagram.

Oana a postat o imagine în timp ce își tine mama de mâna, în mașină, la întoarcerea de la spital. Încaptura respective se observă faptul că fosta soție a lui Petre Roman a slăbit considerabil.

