Primele rețineri în cazul exploziei devastatoare din Rahova. 3 persoane au fost duse la audieri

De: Andreea Stăncescu 29/10/2025 | 22:52
Explozia s-a produs la un bloc cu 8 etaje

Ancheta privind explozia devastatoare din cartierul Rahova a făcut miercuri un pas important. Polițiștii au efectuat mai multe percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor firme, iar în urma acțiunilor, trei persoane au fost reținute și duse la audieri.

Printre cei reținuți se află un angajat al companiei Distrigaz, care, potrivit anchetatorilor, s-a deplasat de două ori la blocul unde s-a produs tragedia, conform Mediafax. Acesta a sigilat conducta de gaze în ziua anterioară exploziei, iar dimineața următoare a revenit pentru noi măsurători, însă nu a dispus nicio măsură concretă pentru a preveni incidentul.

De asemenea, alți doi angajați ai unei firme neautorizate, descrisă de anchetatori drept „fantomă”, au fost reținuți. Ei s-au prezentat la fața locului pentru a „remedia” problema semnalată, însă nu au intervenit efectiv, deși existau indicii clare privind scurgerile de gaze. În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente și echipamente informatice ce ar putea clarifica lanțul de erori care a dus la tragedie. Acțiunile s-au desfășurat în București, Ilfov, Prahova și Teleorman, sub coordonarea IGPR.

Explozia a dus la 3 decese

Explozia din blocul de pe Calea Rahovei, sectorul 5, din data de 17 octombrie, a avut consecințe dramatice. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite, unele dintre ele în stare gravă și ajungând la spital pentru îngrijiri medicale. Deflagrația a fost atât de puternică încât a distrus complet mai multe apartamente și a afectat grav structura clădirii. Tragedia a lăsat în urmă imagini dramatice și zeci de familii fără adăpost, iar autoritățile au demarat o investigație amplă pentru a stabili cine se face responsabil de dezastru. Ancheta continuă pentru a stabili responsabilitățile exacte și eventualele neglijențe care au dus la producerea dezastrului.

Noi scurgeri de gaz în zona blocului în care a avut loc explozia din Rahova. A fost pus sigiliu!

Noi scurgeri de gaz în zona blocului în care a avut loc explozia din Rahova. A fost pus sigiliu!

