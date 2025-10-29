Acasă » Știri » Revedere emoționantă după explozia din Rahova! Cum arată pisica salvată din catastrofă. A fost reunită cu familia ei

Revedere emoționantă după explozia din Rahova! Cum arată pisica salvată din catastrofă. A fost reunită cu familia ei

De: Denisa Iordache 29/10/2025 | 13:49
Imagini emoționante de la revederea dintre stăpână și pisică

Imaginile cu o femeie care și-a revăzut pisicuța după 12 zile de la explozia din Rahova te vor lăsa fără cuvinte. O asociație dedicată animalelor face tot posibilul să salveze animalele din blocul distrus. Thomas se află printre cei norocoși, iar întâlnirea cu stăpâna lui este de-a dreptul emoționantă. Îți dau lacrimile! 

Explozia care s-a petrecut pe data de 17 octombrie într-un bloc din Rahova a schimbat complet viețile multor oameni. Locatarii nu au voie să intre în locuințe, deoarece clădirea s-ar putea prăbuși în orice moment, iar animăluțele lor au rămas capturate. 

Femeia care și-a recuperat pisica din blocul distrus

În blocul format din 8 etaje, două au fost distruse (5 și 6), iar ferestrele din apropiere au fost spulberate din cauza deflagrației violente. Trei persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost rănite.  

Recent, un filmuleț postat pe TikTok de o asociație dedicată animalelor, a stârnit un val de reacții. În imagini se observă revederea dintre Thomas, o pisicuță care a fost salvată de asociație din apartament, și femeia care îl avea în grijă. Aceasta nu și-a putut controla lacrimile atunci când și-a văzut blănosul. 

„Uite-l, mami, pe Miți care stătea cu tine”, a spus femeia către bebelușul ei, care privea întreaga scenă. 

Asociația TNR  a transmis că aceste momente speciale reprezintă satisfacția pe care o au atunci când salvează un suflet. De asemenea, procedurile de salvare a altor animăluțe vor continua. 

„Thomas a fost recuperat din blocul afectat de deflagrație din sectorul 5 București. Emoția revederii dintre Thomas și familia sa este sursa de energie de care avem nevoie ca să putem continua. Mai sunt câteva suflete de salvat de acolo, nu ne dăm bătuți. Așteptăm cu nerăbdare să asistăm la astfel de momente și în cazul celorlalte pisicuțe aflate în zona afectată”, au transmis aceștia.

×