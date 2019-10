Primul anunţ oficial al Poliţiei, după ce Florin Pastramă a fost bătut

Poliţia Capitalei a avut prima reacţie oficială în cazului confilictul în care a fost implicat soţul lui Brigitte. Florin Pastramă a fost bătut cu bestialitate, iar scenele teribile s-au petrecut înt-un cartier din Sectorul 2 al Capitalei. Soțul lui Brigitte s-a ales cu mai multe răni și fața sa este tumefiată.

Florin Pastramă a fost lovit cu bestialitate într-un conflict care a degenerat…. totul s-a petrecut în zona Fundeni din Capitală. În imaginile apărute cu soțul lui Brigitte se poate observa că acesta are capul bandajat în zona frunţii. În plus, afaceristul are pantalonii ridicaţi la piciorul drept, semn că prezintă leziuni şi în acea zonă, relatează spynews.ro.

,,Astăzi, în jurul orei 13.00, prin apel 112 a fost sesizată o altercație, în urma căreia un bărbat ar fi fost lovit. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 7, care au identificat persoanele în cauză, fiind demarată și cercetarea la fața locului. Persoana vătămată a depus plângere, urmând a fi prezentat la INML. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii si linistii publice.”, a declarat Poliţia Capitalei.

Un martor a declarat în faţa secţiei de Poliţiei că Florin Pastramă ar fi încercat să lovească pe cineva, moment în care s-a dezechilibrat şi a căzut cu capul de bordură: “Domnul Florin Pastramă, din câte am înţeles de la oamenii de pe stradă, a venit şi în loc să se înţeleagă, cred că s-au adresat injurii, la un moment dat a vrut să îl lovească pe unchiul cu capul în gură, atunci au sărit mai mulţi, s-a dezechilibrat sau şi-a pierdut controlul şi a căzut cu capul de bordură. Aşa am înţeles eu de la martorui. Este o poveste mai veche. Florin Pastramă a mai încercat să mai facă şi către alte persoane aceleaşi lucruri pe care le face de obicei, să-i deposedeze de terenuri. El spune că este terenul dânsului”, a spus unul dintre apropiaţii celor implicaţi în conflict.

Brigitte și Florin Pastramă, afacere de sute de mii de euro

De curând s-a aflat că Brigitte şi Florin Pastramă au pus împreună bazele unui proiect de sute de mii de euro. Este vorba despre lucrările demarate de afacerist în vederea contruirii unui mini cartier de vile în Ştefăneşti, la finalul anului 2018. El s-a îndrăgostit de fosta soție a lui Ilie Năstase în timp ce se aflau pe platourile de filmare ale emisiunii “Ferma. Un nou început” de la Pro TV. După ce au devenit soț și soție în vara acestui an, cei doi parteneri şi-au unit forţele ca să dea o lovitură frumoasă în domeniul imobiliar.