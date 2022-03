Primul lucru pe care l-a făcut Emil Rengle după ce a fost eliminat de la Survivor România 2022. “Este ireal!”

Emil Rengle a părăsit Survivor România 2022, la începutul săptămânii. Nu a ajuns, încă, în România, dar pe o rețea socială le-a transmis fanilor un mesaj. Totodată, a dezvăluit și care au fost primele lucruri pe care le-a făcut după ce a fost eliminat din competiția filmată în Republica Dominicană.

Primul lucru pe care l-a făcut Emil Renghe a fost să mănânce. Pe parcursul reality-show-ului, artistul nu s-a hrănit corespunzător, ca de altfel toți concurenții. După care s-a odihnit, fiind încântat că acum are o pernă sub cap, nu un ghiozdan. “Ritualul” l-a urmat în ultimele zile, de când a părăsit Survivor România 2022.

“Survivor, wow ce aventură a fost! Cu bune și rele, am învățat atât de multe din această experiență, iar azi mă simt motivat și recunoscător. Zilele acestea tot ce am făcut a fost să mănânc, în special patiserie și dulciuri, și să dorm… în pat! Încă este ireal că am o pernă sub cap și nu un ghiozdan. Duminică seară ajung în România și aștept cu nerăbdare să mă reconectez cu voi toți. Am citit o parte dintre comentariile și mesajele voastre și vreau să va răspund. Așa că, începând de azi aștept să îmi trimiteți curiozitățile voastre despre Survivor, iar eu voi răspunde la toate printr-un Q&A aici și pe TikTok”, a transmis artistul.

(VEZI AICI: EMIL RENGLE A RĂBUFNIT LA SURVIVOR! CE A SPUS DESPRE COLEGII SĂI)

Emil Rengle, eliminat de la Survivor România. “Sunt dezamăgit, dar plec împăcat”

Altfel, Emil Rengle este dezamăgit de oamenii pe care i-a întâlnit la Survivor România 2022, însă susține că părăsește concursul împăcat. Reproșurile i-au fost adresate, în principal, lui Cătălin Zmărăndescu, cu care a avut o relație rece pe durata reality-show-ului.

“Înainte de acest consiliu am fost deja eliminat din echipa Faimoșilor. Faptul că ați ridicat niște probleme m-a pus pe gânduri. M-am întrebat cu ce am greșit. Poate dacă eram ajutat de prieteni… Dar iluzia că am avut prieteni în competiție m-a durut. Sunt dezamăgit, dar plec împăcat”, a mai spus Emil Rengle.

(NU RATA: LEGĂTURA NEŞTIUTĂ DINTRE EMIL RENGLE DE LA SURVIVOR ŞI ZANNI. CE RELAŢIE EXISTĂ, DE FAPT, ÎNTRE CEI DOI?)

La final, Emil Rengle le-a urat succes Faimoșilor și și-a luat rămas-bun de la toți colegii, cu excepția lui Cătălin Zmărăndescu, fostul sportiv refuzând să dea mâna cu el.