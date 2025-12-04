Acasă » Știri » Primul meci de șpriț în cușcă: Tamaș vs. Serghei. Cine pe cine bagă sub masă?!

De: Paul Hangerli 04/12/2025 | 20:58
Se anunță beție istorică într-o gală cum România nu a mai văzut! Manara Blue devine ringul în care două legende vii ale sprițului, Gabi Tamaș și Serghei Mizil. Cei doi își vor măsura ficatul, rezistența și demnitatea la lumina neoanelor și în uralele publicului plătitor de 1000 de lei intrarea. E gală de șpriț, nu de MMA, deci atenție – aici nu curge sânge, curge vin.

Știrea zilei a venit ca un pahar din ăla turnat până la buză: Hai să ne întâlnim sâmbătă seara, mare petrecere, mare gală, unde Gabi Tamaș și Serghei Mizil intră în istorie ca primii sportivi de performanță în disciplina șpriț în cușcă.

Gala se ține la Manara Blue, local care a acceptat provocarea doar după ce a semnat un acord beton că toate geamurile sunt considerate „consumabile” la evenimente de tip Tamaș. Prețul? Modic, doar 1000 de lei ca să vezi istoria în direct și să asculți live Azur, formația care a cântat la toate botezurile, nunțile și divorțurile importante ale patriei.

Gabi Tamaș și Serghei Mizil, intră în istorie

Tamaș, încălzirea oficială — pe cărucior de bagaje, tradiție și alcool

Tamaș e deja pregătit! CANCAN.RO a relatat că după ce a terminat meciul cu Ronaldo, omul nostru a intrat în recuperare activă: obosit de șpriț, a fost surprins cățărat pe căruciorul de bagaje în holul hotelului din Iași, alături de prietenul lui de viață, Eugen Trică, în timp ce devora McDonald’s ca un adevărat campion. Masaj pe mațe și stomacul obosite de băutură, și mai ales ședință de hidro pentru ficat! (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Pe vremuri, juca și beat — oficial, cu acordul antrenorului din Israel, care i-a zis că „Tamaș joacă bine și așa”. Ce nu știți e că înainte de meci, Gabi băuse cu fanii de la Hapoel, crezând că este suspendat. Profesionalism, nu glumă.

Și cum să nu-l iubești când îți povestește cu o sinceritate dezarmantă cum a spart geamuri, a dărâmat uși sau a reorganizat blocuri cu piciorul? Un om sincer, cald și… efervescent.

Gabi Tamaș/ Sursa foto? Captură video

Legenda vie Serghei Mizil – băiatul cu pedigree politic și carieră de șprițangiu de performanță

Dacă Gabi Tamaș e născut pentru scandaluri bahice, Serghei Mizil este, pur și simplu, crescut în ele. Fiul lui Paul Niculescu-Mizil, unul dintre cei mai puternici oameni ai regimului, fost membru marcant al Comitetului Politic Executiv al PCR, ideolog-șef al partidului și mâna dreaptă a lui Ceaușescu în anii grei ai comunismului, Serghei a deschis ochii direct în Olimpul beției elitiste românești. Nu e de mirare că a început devreme – copilăria lui a fost un permanent chef de protocol, iar tinerețea petrecută în compania lui Nicu Ceaușescu, prin vile, cabane de partid și cluburi unde vodka curgea ca lozincile, l-a format definitiv.

La 20 de ani, după o vară în care ficatul i-a arătat cartonaș galben și medicii i-au șoptit cu grație medicală cuvântul „ciroză”, Serghei a luat o pauză de un an. Un an întreg fără alcool – un record mondial personal. Dar, asemenea marilor sportivi care revin după accidentări, și-a reluat apoi cariera cu o determinare ce l-ar face invidios și pe un campion olimpic.

De atunci, palmaresul lui e strălucitor: multiplu medaliat la probele grele – 100 de sticle garduri, halbere libere, coniac canoe, sprint cu paharu’ gol și maratonul tradițional de vin roșu 13%… A rămas celebră ședința de antrenament în care a băut vin cu furtunul de clismă în timp ce era la volan, dar și povestea în care un câine l-a trezit mușcându-l de testicule după o noapte de beție în curte. Serghei-style. Legendă Urbană! Spaima cârciumilor și bodegilor!

Cu un asemenea istoric glorios, duelul cu Tamaș promite să fie nu doar șpriț, ci Science Fiction bahic.

Serghei Mizil

Meciul suprem: cine pe cine bagă sub masă?

Gala „Hai să ne întâlnim sâmbătă seara” se anunță a fi cel mai mare duel de ficat din istoria modernă a României, o adevărată confruntare mitologică în care Tamaș și Mizil își pun orgoliile, paharele și vezica la bătaie. Atmosfera e deja incendiară: publicul se agită, pariurile curg, iar specialiștii în hidratare dezbat frenetic cum se va desfășura lupta!

Va deschide Tamaș runda cu celebra lui lovitură secretă paharul fulger? Acea tehnică devastatoare prin care conținutul unui pahar dispare înainte ca adversarul să apuce să reacționeze! Mulți se întreabă și dacă se va respecta tradiția marilor sportivi ai paharului, adică dacă ambii combatanți își vor unge interiorul cu o lingură de ulei, pentru aderență și rezistență, înainte de startul oficial.

Se fac pariuri despre cum se va termina lupta. Se va solda cu o comă alcoolică de manual sau doar cu o mahmureală de duminică dimineață, din aceea care îți rupe sufletul și vre-o două zile din calendar până te refaci? Marea necunoscută rămâne arbitrajul: cine ar putea avea curajul, nebunia și ficatul necesare ca să stea între doi titani ai licorilor tari? Cine poate flutura un prosop alb într-un asemenea cataclism bahic și să rămână în picioare?

TikTok-ul trebuie să fie acolo, live, fără întârziere, căci națiunea are dreptul să fie martoră la momentul în care două zeități ale paharului își pun ficatul pe linia de finish. În deschiderea galei se vor ține momente de reculegere, în memoria marelui Gică Petrescu, autorul imnului neoficial al bețivilor — „Ia mai toarnă-un păhărel” — și a regretatului luptător la categoria grea a paharelor, Gheorghe Dinică, patronul spiritual al tuturor celor care au ridicat vreodată un spriț în cinstea vieții.

Așa începe cea mai așteptată dispută bahică a secolului: două glorii, un singur ring, un singur învingător… și o mulțime pregătită să ovaționeze fiecare înghițitură ca pe un knockout istoric.

Poate fi unită România? Da — cu șpriț, cu Mizil și cu Tamaș!

Într-o țară unde politicienii dezbină, autostrăzile lipsesc și salariile vin greu, șprițul e singurul liant național. Iar Tamaș și Mizil sunt doi apostoli ai bucuriei brute, două figuri fără de care folclorul recent n-ar avea sare, piper și apă minerală. Iar dacă această gală nu ne unește ca neam, nimic nu o va face. Sâmbătă seara, Manara Blue. Scrumiere, frapiere, ghiață! Două fiare cu pahare intră în cușcă. Unul cade sub masă.
România câștigă oricum.

×