Primul mesaj al actorului Chad Lowe după moartea fiicei sale de 13 ani. Ce a publicat fratele lui Rob Lowe

Actorul american Chad Lowe a revenit pe rețelele sociale pentru prima dată după moartea fiicei sale Fiona, în vârstă de numai 13 ani. La mai bine de o săptămână de la tragedie, fratele lui Rob Lowe a distribuit un mesaj despre pierdere, credință și viața de după moarte.

Chad Lowe, în vârstă de 58 de ani, a publicat joi, 8 octombrie, un videoclip pe Instagram Stories, fără să adauge un comentariu personal. Este prima sa postare publică după ce familia a anunțat, pe 29 septembrie, moartea Fionei, relatează People.

Actorul a distribuit un fragment din podcastul On Healing, realizat de Olivia Hunt, în care scriitorul irlandez Gerry Hussey vorbește despre durere, spiritualitate și felul în care oamenii încearcă să înțeleagă moartea.

Mesajul distribuit de Chad Lowe după moartea fiicei sale

În înregistrarea realizată în 2025, Gerry Hussey vorbește despre legătura dintre existența umană și dimensiunea spirituală.

„Avem în noi atât latura umană, cât și pe cea divină. Suntem conectați la tot ceea ce există. Totul capătă sens și nu există decât pace și iubire”, spune autorul în fragmentul distribuit de actor.

Acesta continuă cu o reflecție despre ceea ce s-ar întâmpla după moarte.

„Așadar, când murim, unde mergem? Ne întoarcem într-o stare de pace și iubire”, afirmă Gerry Hussey.

Chad Lowe nu a explicat de ce a ales să distribuie înregistrarea și nici nu a făcut alte declarații despre pierderea suferită.

Postarea vine la mai bine de o săptămână după ce familia actorului a confirmat moartea Fionei. Adolescenta era cea de-a doua dintre cele trei fiice ale lui Chad Lowe și ale soției sale, producătoarea Kim Painter.

Familia actorului, devastată de pierderea Fionei

Pe 29 septembrie, familia Lowe a transmis o declarație pentru People, în care a vorbit despre durerea provocată de moartea adolescentei.

„Suntem profund îndurerați de pierderea iubitei noastre Fiona”, au transmis membrii familiei.

Aceștia au descris-o pe adolescentă drept o fată afectuoasă, inteligentă și creativă, căreia îi plăcea foarte mult să danseze.

„Era adorată de surorile ei și iubită enorm de părinți. Era, de fapt, lumina vieților noastre”, se arată în declarație.

Potrivit informațiilor comunicate ulterior de autoritățile medico-legale și relatate de presa americană, moartea Fionei a fost clasificată drept sinucidere. Adolescenta a fost declarată decedată pe 29 septembrie, la un spital.

Sora Fionei i-a adus un omagiu emoționant

La câteva zile după tragedie, Mabel, fiica cea mare a actorului, în vârstă de 17 ani, a publicat pe Instagram mai multe fotografii din copilărie alături de Fiona.

„Te iubesc atât de mult, Fiona. Mi-aș fi dorit ca timpul tău scurt petrecut aici să fi fost mai ușor și sper că acum ți-ai găsit liniștea”, a scris adolescenta.

Mabel a promis că va păstra vie amintirea surorii sale.

„Îți voi onora memoria pentru totdeauna și îți voi păstra amintirea vie. Te iubesc și sper că ai știut cât de mult”, a adăugat ea.

Chad Lowe și Kim Painter mai au o fiică, Nixie, în vârstă de 10 ani.

Familia a primit sprijin și din partea actorului Rob Lowe, fratele mai mare al lui Chad. O sursă apropiată familiei a declarat pentru People că rudele și prietenii încearcă să fie alături de părinți și de cele două fiice în această perioadă.

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