Prin ce dramă a trecut Bella Santiago? Cântăreața a povestit totul, cu lacrimi în ochi

Bella Santiago este o cântăreață filipineză stabilită în România, care s-a făcut cunoscută după ce a câștigat ”X Factor”, în 2018 și a ajuns în finala de la ”Românii au talent”, în 2016. Deși este întotdeauna cu zâmbetul pe buze, Bella ascunde o dramă serioasă, vedeta povestind, acum, prin ce clipe grele și încercări dificile a trecut cu ani în urmă.

Bella Santiago este la acest moment, concurentă în cadrul concursului ”Bravo, ai stil”, iar în Gala de sâmbătă, 8 ianuarie 2022, artista a făcut mai multe dezvăluiri cu lacrimi în ochi, cu privire la ceea ce a trăit ea cu ani în urmă. Se pare că totul a pornit de la povestea de dragoste pe care a trăit-o și care s-a concretizat cu un copil pe care îl crește acum, de una singură.

Bella Santiago: ”Nu am mai auzit nimic de el”

Artista a fost îndrăgostită de un bărbat care făcea parte din armată. Acesta i-a dăruit un copil și nu s-a mai întors acasă, iar cântăreața filipineză l-a așteptat timp de un an de zile.

“M-am îndrăgostit de un bărbat care era în armată, aveam 20 de ani. El venea 2 zile acasă pe lună. Am avut o relație de un an, timp în care am rămas însărcinată. După ce am născut-o, a cunoscut-o (n.red. pe fetița ei). A plecat din nou la război, în Afganistan.

Mi-a promis că după o săptămână va reveni. Am așteptat o săptămână, un an. Nu am mai auzit nimic de el. Am zis că merg mai departe, că sunt puternică și că îmi voi crește singură fata. A fost foarte greu, în fiecare zi plângeam, nu știam dacă mai vine acasă.

A fost foarte, foarte greu”, a povestit, cu lacrimi în ochi, frumoasa concurentă din cadrul show-ului care se difuzează pe Kanal D.

Cel mai impresionat de povestea dramatică a cântăreței, a fost Tibi Clenci, unul dintre jurații emisiunii. Acesta a fost foarte afectat de cele auzite.

