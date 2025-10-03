PRO TV a ”momit” un bucătar celebru cu un scaun la masa juriului Masterchef, dar… A primit o rubrică în emisiunea lui Măruță! ”Acesta era standardul”

CANCAN.RO scoate la iveală culisele unui scandal care a clocotit multă vreme în spatele ușilor închise de la PRO TV, între Chef Orlando Zaharia și șefii postului. Plecarea sa bruscă, fără explicații clare, direct la Antena 1, nu a fost deloc întâmplătoare. În spate ar fi existat promisiuni neonorate legate de un loc la masa juraților MasterChef, dar povestea s-a întors pe dos și l-a împins pe celebrul bucătar să schimbe tabăra. Doar că PRO TV nu a lăsat lucrurile așa și i-a declarat război! Detaliile complete, în rândurile de mai jos.

Unul dintre cei mai cunoscuți jurați ai show-ului „Chefi la Cuțite”, Orlando Zaharia, a fost pentru o perioadă în echipa Pro TV, dar colaborarea s-a încheiat mai repede decât se aștepta. Bucătarul a fost „recrutat” de rivalii de la Antena 1, însă transferul său a ridicat probleme contractuale. Se pare că acesta avea clauze nerezolvate în vechiul contract, motiv pentru care litigiul a ajuns să fie tranșat în instanță.

CANCAN.RO a aflat că Pro TV cere acum despăgubiri usturătoare pentru că acesta nu și-a respectat contractul. Pe de altă parte, celebrul bucătar are și el partea lui de adevăr, foarte interesantă de altfel.

A negociat pentru Masterchef, a primit… rubrică la Măruță

Potrivit informațiilor pe care le-am obținut în excluivitate, se pare că șefii postului din Pache Protopopescu l-au ”ținut cald” o perioadă, timp în care s-a discutat ca acesta să primească un scaun la masa juriului Masterchef.

”Pârâtul (n.r. Orlando Zaharia), prin avocat, arată că se afla în situația în care instanţa urmează să hotărască ce prevalează- Legea părților, contractul sau dispozițiile codului civil. Codul civil permite acest mecanism fin, in situația în care părțile s-au înțeles era una liniștită la momentul respectiv.

Lucrurile nu au stat cum inițial s-a avut în vedere când acesta a semnat contratul. ##### nu s-a asigurat sub nicio formă o vizibilitate suficientă din punctul lui de vedere, astfel încât acest contract să fie pus în executare constant.

Ba mai mult, a avut loc întâlnire în care dumnealui a discutat cu ProTV-ul o posibilă participare la Masterchef. Acesta era standardul avut în vedere de către clientul nostru. Acest lucru nu s-a întâmplat”, susține Chef Orlando Zaharia prin avocatul său.

PRO TV nu a rămas cu mâinile în sân după plecarea lui și face tot posibilul ca acesta să plătească un preț usturător, invocând o cauză clară din contract. Apărarea lui Chef Zaharia încearcă din răsputeri, de asemenea, să demonstreze că suma cerută de PRO TV este extrem de mare și trebuie redusă.

”Pârâtul (Chef Orlando Zaharia), prin avocat, în replică, arată că instanța a fost învestită cu o cerere de reducere a clauzei penale, astfel încât temeiul de drept a fost extins și la articolul 1541, în care instanța poate să reducă penalitatea atunci când este vădit excesivă față de prejudiciu ce putea fi prevăzut de părți la încheierea contractului.

Astfel încât cheia acestui dosar este dată de aprecierea instanței și ajutorul prin intermediul unei opinii de specialitate cu privire la ce au avut părțile în vedere atunci când au evaluat situația artistului Orlando Zaharia pentru a-i stabili clauza penală în cazul în care nu se prezintă la emisiune”.

Lupta în instanță este atât de strânsă, încât instanța a dispus un raport de expertiză, astfel încât să determine prejudiciul prefigurat la data încheierii contractului de cesiune de drepturi din 14.09.2023 de către părţi in privinţa: 1. În cazul încălcării obligaţiei cedentului de a se prezenta la filmarea emisiunii La Măruță (unde Chef Orlando Zaharia apărea frecvent)- și 2. În cazul încălcării obligaţiei de exclusivitate a cedentului (plecând la Antena 1). Rămâne de văzut cine va avea dovezi suficient de bune încât să-i convingă pe judecători că dreptatea e de partea lor.

