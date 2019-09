Pro TV s-a răzgândit! Vestea primită azi de Anamaria Prodan cu privire la emisiunea Gospodar fără pereche

Șefii de la Pro TV s-au răzgândit în legătură cu emisiunea “Gospodar fără pereche”, iar astăzi au informat-o și pe Anamaria Prodan, gazda show-ului, în legătură cu hotărârea nouă luată. Vestea primită de cunoscuta vedetă s-a răspândit repede în presa din România.

Vestea primită azi de Anamaria Prodan cu privire la emisiunea Gospodar fără pereche

Oficial, grila de toamnă a televiziunilor din țara noastră nu a început, dar, cu câteva zile înainte de a se da acest start important, șefii de la Pro TV au făcut două modificări, iar una dintre ele are legătură cu show-ul prezentat de Anamaria Prodan, “Gospodar fără pereche”. Conform unor surse, îndrăgita emisiune a fost mutată sâmbătă, 14 septembrie, de la ora 20:00, relatează paginademedia.ro. Inițial, prima ediție a show-ului “Gospodar fără pereche”, cea în care sunt prezentați “gospodarii”, fusese programată pentru săptămâna viitoare, pe 12 septembrie, de la 21:30.

Și emisiunea “Șef sub acoperire” își schimbă data premierei: începe pe 12 septembrie, joi, de la ora 21:30. Producția a fost anunțată pentru 19 septembrie. “Șef sub acoperire” este o emisiune realizată după formatul britanic Undercover Boss. Directori de companii, cu sute sau mii de angajați, devin simpli angajați în propria firmă. Săptămânal, show-ul duce câte un director sub acoperire, care va experimenta mai multe job-uri în propria companie. În fiecare departament, un angajat îi va fi mentor și va încerca să-l inițieze pe șef în tainele companiei și ale job-ului respectiv, conform sursei citată mai sus.