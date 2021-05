Probleme în căsnicie! Și-a înșelat soțul, iar mai apoi a vrut să îl evacueze din casă. Ce a decis instanța

Scandal mare într-o familie din Iași. Soția și-a înșelat partenerul, s-a mutat cu un alt bărbat, iar mai apoi a vurt să își evacueze fostul soț din casa în care ambii au locuit ani de zile. Cei doi parteneri au ajuns în fața instanței și aruncă vina unul pe altul.

O femeie din Iași și-a dat în judecată fostul soț, cere evacuarea bărbatului din casa în care locuiește cu actuala sa iubită. Femeia susține că a participat considerabil la ridicarea locuinței și că este total nedrept ca imobilul să îi rămână fostului partener, în timp ce ea este nevoită să locuiască alături de mama sa. (CITEȘTE ȘI: SCANDAL AMOROS! SOȚUL O ACUZĂ CĂ L-A ÎNȘELAT CU PROPRIUL NEPOT. REACȚIA SOȚIEI INFIDELE: „M-AM ÎNDRĂGOSTIT DE TINE”)

„Am fost căsătoriți. Pe 12 august 2018, am fost dată afară din casă și mi-a fost luată fetița cu forța de fostul soț și de fratele său. După 9 luni, am reușit să o recuperez printr-o ordonanță președințială. În tot acest timp, eu am locuit la mama mea. După câteva luni, niște prieteni mi-au lăsat o casă cu contract de comodat, însă, acum, unul dintre proprietari a venit în țară și am început să am probleme.

Din acest motiv, îmi doresc să locuiesc în casa ridicată de mine, imobil în care locuiește acum fostul soț, cu concubina lui. Nu am cerut această evacuare deoarece îmi era frică de familia fostului soț”, a declarat femeia în fața judecătorilor, potrivit biz.ro.

Fostul soț nu are de gând să cedeze

În tabăra opusă, fostul soț al femeii nu are de gând să cedeze. Acesta spune că mariajul s-a destrămat după ce femeia a plecat să locuiască alături de un alt bărbat, iar casa la construcția căreia pretinde că a contribuit considerabil a fost, de fapt, ridicată în mare parte de el. (VEZI ȘI: POVESTE ULUITOARE! A FOST ÎNȘELATĂ CHIAR ÎN ZIUA NUNȚII. CUM A AFLAT DE INFIDELITATEA SOȚULUI)

„Căsnicia noastră a fost desfăcută prin sentința civilă din 17 iulie 2019 din culpa ei exclusivă. Fosta soție a părăsit domiciliul conjugal pentru a se muta cu un alt bărbat, care i-a lăsat o casă cu contract de comodat. În cadrul altor dosare dintre noi aflate pe rolul instanțelor, s-a reținut atât din audierea martorilor, cât și din ancheta socială efectuată la locuința reclamantei faptul că aceasta locuiește într-un imobil cu numitul D.C., concubinul ei.

Cu privire la imobilul supus partajului, acesta a fost construit pe terenul proprietatea mea exclusivă, cu o contribuție majoră din partea mea, întrucât eu mă ocup de construirea și vânzarea de case. Cu privire la cel de-al doilea imobil, acesta a fost construit de fratele meu, iar, pentru a evita plata taxelor notariale necesare transferului de proprietate asupra terenului, am convenit ca autorizația de construire să fie eliberată pe numele meu.” a declarat bărbatul în instanță.

Instanța a dispus desfacerea căsătoriei dintre părți din culpa exclusivă a ieșencei