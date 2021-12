Produse cu salmonella găsite într-un supermarket popular din România. Decizia autorităților

Compania a inițiat retragerea produselor ca urmare a evidențierii prezenței Salmonella enteritidis la unele dintre loturile analizate.

Retailer-ul a avut un mesaj și pentru clienți, cărora le-a transmis să nu consume produsele amintite mai sus și să le returneze.

Persoanele care au achizitionat acest produs sunt sfătuite să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl aducă înapoi în oricare magazin Penny. Contravaloarea va fi restituită, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Ce spun medicii despre Salmonella

Salmonella reprezintă cauza celor mai răspândite toxiinfecții alimentare cu care se confruntă populația. Este o bacterie patogenă care cauzează boli infecțioase (febră tifoidă, intoxicații alimentare, paratifos etc.):

“Simptomele infectiei cu Salmonella – salmoneloza – sunt, de obicei, gastro-intestinale : diaree (uneori cu sange), febra, greata, voma, crampe abdominale. Aceste simptome pot fi severe, in special la copiii mici, persoanele in varsta si persoanele cu sistemul imunitar slabit (cum ar fi cele cu HIV / SIDA, cancer, diabet, boli de rinichi). Simptomele pot sa apara dupa 6 – 72 ore de la infectarea cu bacteria Salmonella (perioada de incubatie) si dureaza in general pana la o saptamana. In cazurile severe, diareea poate fi atat de grava iar deshidratarea atat de accentuata incat bolnavul trebuie spitalizat pentru a i se administra lichide si electroliti intravenous”, precizează medicii specialiști în boli infecțioase

