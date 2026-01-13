Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 13 ianuarie 2026. România sub asediul gerului: temperaturi negative de la vest la est și frig intens la munte

Prognoza meteo azi, 13 ianuarie 2026. România sub asediul gerului: temperaturi negative de la vest la est și frig intens la munte

De: Paul Hangerli 13/01/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 13 ianuarie 2026. România sub asediul gerului: temperaturi negative de la vest la est și frig intens la munte
Gerul pune stăpânire pe Romaânia, sursa- arhiva CANCAN.RO

Prognoza meteo azi, 13 ianuarie 2026. România va fi străbătută de un episod de frig intens și ger extins, cu temperaturi maxime predominant negative în majoritatea regiunilor și minime care vor coborî semnificativ noaptea în mare parte din țară. Zonele montane și cele centrale vor înregistra cele mai scăzute valori, iar condițiile pentru ninsoare, strat de zăpadă și viscol vor persista local, în special la altitudini mai înalte. Chiar și în sud şi pe litoral, temperaturile rămân joase, marcând o zi de iarnă autentică în toată România.

Vremea în România – 13 ianuarie 2026

România va rămâne sub influenţa unui val de vreme deosebit de rece și ger, cu temperaturi maxime preponderent negative în cea mai mare parte a ţării și minime coborând mult sub pragul de îngheț în timpul nopții. În unele zone se va menține strat de zăpadă, iar condițiile de viscol pot fi prezente în special la munte.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În regiunile de nord și vest ale ţării, vremea va fi rece, cu maxime în jur de -8…-2°C și minime care vor coborî până spre -16…-12°C noaptea. În Transilvania și Banat se aşteaptă ger persistent, iar cerul va fi mai mult noros, cu posibilitate de ninsori slabe în special în zonele montane.

Sud și Sud-Est

În sudul şi sud-estul României, valorile termice vor fi de asemenea scăzute. Maximile de mâine vor oscila în jurul -3…-1°C, iar minimele vor coborî spre -12…-8°C. Probabilitatea pentru precipitaţii slabe izolate nu este exclusă, dar în general cerul va fi variabil spre noros.

Oltenia și Sud-Vest

Oltenia şi regiunea sud-vest vor avea o vreme rece, cu temperaturi maxime de aproximativ -3…0°C și minime de ­-10…-7°C. În Oltenia spre seară și noaptea precipitaţiile vor fi slabe și izolate, iar condițiile de polei vor putea apărea în unele localități.

Est și Nord-Est

Estul şi nord-estul ţării vor fi sub influența gerului, cu maxime între -6 și 0°C și minime mai reci, în medie -15…-9°C în timpul nopții. Cerul va fi mai mult noros, cu posibilitate de fulguieli locale.

Centrul țării și zona Carpaților

Regiunile centrale și zonele montane vor fi cele mai reci din ţară. În interiorul arcului carpatic, maximele vor fi cuprinse între -8 și -2°C, iar minimele pot atinge frecvent -18…-12°C, în special în depresiuni şi la altitudini mai mari. Ninsorile temporare şi depunerea de zăpadă nouă sunt probabile în Carpații Occidentali și Meridionali.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoralul Mării Negre vremea va fi rece, cu maxime apropiate de 0°C și minime de aproximativ ­-10…-6°C în noaptea de marți. Cerul va fi mai degrabă variabil, iar precipitațiile vor fi slabe şi izolate.

Vremea în Capitală – București

În București, vremea va fi deosebit de rece și geroasă dimineața şi noaptea, cu o temperatură maximă de aproximativ -3…-2 °C și o minimă de-9…-7 °C. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab până la moderat, menținând senzația de frig accentuat.

Vremea în marile orașe ale României

Cluj-Napoca: se va confrunta cu vreme geroasă, cu o temperatură maximă în jur de -7…-5 °C și o minimă de -16…-12 °C.

Timișoara: aici maximele vor fi în apropierea pragului de 0…-2 °C, cu minime de -12…-8 °C pe parcursul nopții.

Iași: în regiunea Moldovei, se aşteaptă maxime de -4…0 °C şi minime de -15…-9 °C.

Craiova: vreme rece persistă şi în sud-vest, cu maxime de -3…0 °C şi minime de -10…-7 °C.

Constanța: pe litoral, valorile termice vor fi aproape de 0°C ziua şi între -10…-6 °C noaptea.

Brașov: în zona centrală a ţării, gerul va fi pronunțat, cu maxime de aprox. -6…-3 °C şi minime de -18…-12 °C.

Când scăpăm de ninsori în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Ninge sau nu de Paște?

Când scăpăm de ninsori în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Ninge sau nu de Paște?

 

