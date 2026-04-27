Prognoza meteo azi, 27 aprilie 2026. România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius

De: Irina Maria Daniela 27/04/2026 | 05:30
Prognoza meteo de azi, 27 aprilie 2026, vine cu o surpriză neplăcută în termometre: temperaturile vor scădea și cu 10 grade Celsius! Potrivit Administrației Națională de Meteorologie (ANM), în zonele sudice ale României va fi mai frig decât duminică. Află, în rândurile următoare, cum va fi vremea luni.

Săptămâna 27 aprilie – 3 mai se confruntă cu scăderi de temperatură, mai ales după zilele de primăvară călduroase pe care le-am avut. În sud, temperaturile vor scădea și cu 10 grade, pe când în restul zonelor temperaturile se vor menține relativ constante. Per total, vremea se răcește în toată țara.

Prognoza meteo de azi în România

Luni, temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 11 și 19 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -7 şi 9 grade. Noaptea, în nordul și centrul țări va apărea bruma – în zonele depresionare şi subcarpatice din restul teritoriului.

Vremea din această săptămână va fi afectată de un jet polar și un blocaj Omega. Teritoriul țării noastre va deveni zona de contact între un ciclon activ ce traversează Câmpia Rusă și un anticiclon poziționat în zona Arhipelagului Britanic. Efectele se resimt încă de luni.

Potrivit ANM, vremea va fi instabilă și schimbătoare până la 1 Mai, Ziua Muncii. Vom avea parte de temperaturi scăzute și vânt puternic. Finalul lunii aprilie va aduce și ploi, care vor fi abundente în regiunile sudice, estice și centrale. În restul țării, vor fi în limite normale pentru această perioadă.

Vremea de azi în București

Cod galben de vânt puternic. Sursa foto: ANM

În Capitală, vremea se răcește accentuat. Valorile termice din timpul zilei vor fi sub normalul acestei perioade. Cerul va fi senin, dar vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei de luni va fi de 17-19 grade Celsius, iar cea minimă de 5-7 grade.

Vremea în marile orașe

  • Cluj-Napoca: temperatura maximă va fi de 12-13 grade, iar cerul va fi însorit. Temperatura minimă va fi de 2 grade Celsius, iar rafalele de vânt vor atinge 13 km/h. Soarele va răsări la 06:17 și va apune la 20:30.
  • Timișoara: temperatura maximă va fi de 17-18 grade Celsius, iar cerul va fi însorit. Minima zilei va fi de 6 grade, iar vântul va sufla cu 13 km/h. Soarele va răsări la 06:29 și va apune la 20:37.
  • Iași: vremea va fi mai rece decât duminică. Temperatura maximă a zilei va fi de 12-13 grade, iar cea minimă de 2 grade Celsius. Cerul va fi însorit, iar vântul va fi puternic – rafalele vor depăși 25 km/h. Soarele va răsări la 06:01 și va apune la 20:15.
  • Craiova: ziua de luni va fi mai rece decât cea de duminică. Temperatura maximă va fi de 16 grade, iar cea minimă de 6 grade Celsius. Vântul va sufla cu rafale de 18 km/h, iar soarele va răsări la 06:22 și va apune la 20:24.
  • Constanța: luni, vremea va fi mult mai rece decât duminică. Temperatura maximă a zilei va fi de 11 grade, iar cea minimă de 8 grade Celsius. Vântul va fi puternic, cu rafale de 28 km/h. Soarele va răsări la 06:03 și va apune la 20:04.
  • Brașov: temperatura maximă va fi de 11-12 grade, iar cea minimă de 0 grade Celsius. Nu vor fi ploi, dar vântul va sufla cu 14 km/h. Soarele va răsări la 06:12 și va apune la 20:19, potrivit vremearomania.com.

